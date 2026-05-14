蔡英文東海大學開講！自爆原本不愛說話 與寵物互動很紓壓

前總統蔡英文（左2）在東海大學路思義教堂演講，受學生熱烈歡迎。（記者蔡淑媛攝）

蔡英文今天下午在東海大學路思義教堂，對學生演講主題「政治離我們很遠嗎？」受到學生的熱烈歡迎，分享從政心路歷程及實務觀察，如何透過溝通帶領執政團隊克服難題，並鼓勵年輕人多參與公共事務，並強調台灣在世界上的韌性以及國際地位的重要性，發揮影響力，得到全世界的重視。

蔡英天以「政治，離我們很遠嗎？—— 蔡英文與年輕世代的對話」為題，分享8年執政實務觀察，東海大學上月開放報名，180個名額迅速爆滿，甚至一度當機，由於報名踴躍，演講地點改到學校最大演講廳、路思義教堂舉辦，約有350人入場聆聽，不少學生及夜外民眾無法進入，在旁等候蔡英文經過，大喊「總統好」、「總統，我愛你」、「台灣需要你」，雖然下大雨，蔡英文仍一路面帶笑容，揮手回應「你好、你好」，態度很親切，展現高人氣。

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由於演講未開放媒體及校外民眾進入，東海大學政治系教授張峻豪會後轉述，蔡英文分享她從擔任教授後來進入政界，本來是不太講話的人，擔任領導者後，必須透過溝通處理很多困難的問題，例如年金改革、婚姻平權等，雖遇到很多阻力，都一一克服。

張峻豪指出，校方事先以表單蒐集學生問題，多跟世代正義、兩岸關係、川習會等相關，學生們對於蔡英文私生活也很感興趣。蔡英文提到，飼養並與寵物互動時，因為寵物不會回嘴，讓她可以很紓壓。

聆聽演講的法律系趙同學分享，蔡英文提到她的成功不是自己一個人，而是背後幕僚一群人的貢獻；政治系邱同學提到，團隊透過溝通可取得共識。

蔡英文演講後，看到民眾抱小狗打招呼，開心地撫摸小狗。（記者蔡淑媛攝）

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