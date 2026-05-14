修《離島建設條例》涉中國資金投資 澎湖縣府：不宜貿然放寬

澎湖縣政府針對離島建設條例部分條文修正草案，表達審慎態度。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府針對「離島建設條例部分條文修正草案」於立法院逕付2讀，其中涉及「開放中國資金投資醫療」及「放寬大陸地區自然人購置不動產」等修正內容，因攸關離島居民權益、地方發展及國家安全，澎湖縣政府表示高度關注，並重申相關議題應依現行法令審慎評估，不宜貿然放寬。

澎湖縣政府表示，2024年金門縣政府函請離島縣政府，針對《離島建設條例》部分條文修正草案提供意見時，澎湖縣政府即已就新增「開放陸資投資醫療」及「放寬大陸地區自然人購置不動產」等條文表達審慎立場，認為相關議題涉及國土安全、社會秩序、醫療體系及離島整體發展，應回歸現行法令規定辦理。

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目前有關中國地區人民於臺灣地區取得、設定或移轉不動產物權等事項，已於《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第69條明確規範；另有關中國資金投資行為，也已於同條例第72條第1項及第73條第1項訂有相關限制。

澎湖縣政府強調，離島發展固然重要，但相關政策推動仍應兼顧國家安全、社會穩定及居民長遠利益，期盼中央及立法院於後續審議過程中，廣納各界意見，審慎評估相關修法影響，以兼顧離島發展需求與國家整體安全。由於澎湖縣政府緊接著陳光復縣長夫人吳淑瑾後發聲，接班代夫出征的可能性越來越大。

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