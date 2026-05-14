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    首頁 > 政治

    江啟臣 : 「川習會」美中對台灣議題不同調 我方要趕快沙盤推演

    2026/05/14 19:56 記者張軒哲／台中報導
    立法院副院長江啟臣（右）於廣播節目《POP大國民》談川習會議題。（擷取自《POP大國民》網路直播）

    立法院副院長江啟臣（右）於廣播節目《POP大國民》談川習會議題。（擷取自《POP大國民》網路直播）

    立法院副院長江啟臣今（14）日夜間接受廣播節目《POP大國民》專訪，針對今天「川習會」習近平提及美中兩國能否跨越國際關係經典理論「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）的說法，江啟臣強調，針對台灣議題，美方完全沒有著墨，中方就大篇幅處理，雖然美方沒有當場回應，但後面的動作是什麼，這部分我方要趕快沙盤推演。

    江啟臣說，「修昔底德陷阱（Thucydides trap）」是由哈佛大學甘迺迪政府學院創院院長艾利森（Graham Allison）提出，修昔底德是古希臘歷史學家、思想家，他撰寫《伯羅奔尼撒戰爭史》。艾利森研究《伯羅奔尼撒戰爭史》後發現，崛起的新強權與舊強權發生衝突，艾利森教授將過去500年歷史，整理出兩強相爭，多數兵戎相見。

    江啟臣說，所謂的「修昔底德陷阱」，不一定完全都用戰爭結束，但有風險，現階段川普面臨中東戰事還沒解決，美國國內通膨壓力，11月又要期中選舉，他急需一場外交勝利，安定民心。

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