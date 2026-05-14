上海民眾赴金門、馬祖旅遊慘淡 陸委會曝迄今僅有13人次

陸委會發言人梁文傑今天說，上海民眾旅遊團已經來過了，截至目前為止，就是3個案子、13個人次已經來過。（記者陳鈺馥攝）

國共智庫論壇後，中國文旅部宣布恢復上海民眾赴金門、馬祖旅遊，4月29日正式開放申請。關於中國開放後，究竟有多少上海人到金馬觀光？陸委會發言人梁文傑今天說，截至目前為止，總共有3個案件、13人次，因為上海距離福建比較遠，要預期熱絡會較困難。

上海市文化和旅遊局4月29日公告，上海居民可透過上海市、福建省具備相關資質的旅行社報名赴金門、馬祖團隊遊和個人遊，並按規定向上述兩地公安機關出入境管理機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。

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梁文傑在陸委會記者會指出，上海民眾旅遊團已經來過了，截至目前為止，就是3個案子、13個人次已經來過。基本上，因為上海距離福建比較遠，所以你要預期它會非常熱絡，或是像福建沿海民眾比較願意到金門或馬祖去，其實會比較困難一點。

關於中國東方航空7月新增成都到台中的航線，中國春秋航空也傳出將於7月增加寧波到高雄的直飛航線。梁文傑回應，寧波到高雄的航線，如果是在我們既有航線配額裡，這個是不成問題，寧波現在本來就是一個直航點，所以不需要特別的開發，只要它的航線還有空檔的話，基本上就可以比照成都到台中的航線一樣處理。

另外，「鄭習會」後，中共提出涉台10項政策，包括要推動上海、福建民眾赴台灣本島自由行。對於是否已有踩線團來台？梁文傑說，目前並沒有核准過中國來台灣本島的踩線團，至於金門、馬祖部分，上海到金馬的踩線團都已經核准來過了，本島的並沒有，目前也沒有看到具體案子。

梁文傑強調，政府對此的立場還是一樣，到台灣旅遊不管是團體或自由行，都要先經過「小兩會」會談，有一個結果出來再繼續進行，我們還是希望中方能夠回應我們的要求。

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