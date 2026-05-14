率團訪英讚「日不落台商」韌性 韓國瑜：立法院永遠是僑界的家

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團訪問歐洲，於當地時間13日抵達英國。（立法院提供）

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團訪問歐洲，於當地時間13日抵達英國。韓國瑜在款宴旅英僑界時，感性將台商憑堅毅精神在海外扎根的身影譽為「日不落台商」，並致謝僑胞在台灣面臨困境與新冠疫情時，第一時間伸援回饋的深厚情誼。韓國瑜強調，台灣在高科技與民主自由等領域獲得國際肯定，僑胞功不可沒，並承諾立法院永遠是僑界的家，期許雙方持續交流往來。

韓國瑜率跨黨派立委於當地時間13日下午抵達英國，駐英代表處大使姚金祥與多位旅英僑胞於機場熱情迎接訪團一行，為英國行程揭開序幕。晚間韓國瑜及訪團以立法院名義款宴旅英僑界及台商代表，將近80人出席。

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韓國瑜致詞時指出，在海外見到來自台灣的僑胞，內心相當感動，許多旅外台商當年從台灣出發時，往往只帶著一張單程機票，憑藉堅毅精神在異鄉落地生根，歷經數十年努力，逐漸在世界各地發光發熱。

韓國瑜感性表示，19世紀的英國有「日不落國」之稱，現今台灣人憑藉著在全球五大洲七大洋打拚的身影，以堅定的韌性與實力，博得「日不落台商」之名。韓更提及，近年立法院接待來自世界各國的訪賓超過6000人，顯示國際社會對台灣的重視持續提升，背後正是全體台灣人民共同努力的成果。

韓國瑜說，台灣能在高科技、中小企業、民主自由、醫療健保等領域獲得世界肯定，旅外僑胞的長期支持也功不可沒。在台灣遇到困難或變故時，僑胞總是第一時間站出來伸出援手，韓也回憶起在新冠疫情期間，海外僑胞曾即時慷慨捐贈高雄200萬片口罩協助防疫，充分展現彼此如同家人般的深厚情誼；「立法院高度重視各界僑胞朋友，將永遠是僑界的家，歡迎旅英僑界朋友未來常回娘家、常交流來往，大家永遠都是一家人。」

晚間韓國瑜及訪團以立法院名義款宴旅英僑界及台商代表。（立法院提供）

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團訪問歐洲，於當地時間13日抵達英國。（圖由立法院提供）

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