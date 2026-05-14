習近平稱「台獨」與台海和平水火不容 陸委會：兩國互不隸屬

陸委會發言人梁文傑。（記者王藝菘攝）

川習會今日在北京舉行，針對中共領導人習近平在美中峰會的對台錯誤言論，陸委會今（14）日強調，中華民國是主權獨立國家，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實，更是台海現狀。

中國官媒《新華社》釋出「川習會」會談內容，習近平表示，當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，中美兩國能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷。

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在涉台方面，習近平聲稱，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

對此，陸委會表示，中華民國是主權獨立國家，也是維護台海和平負責任的一方，更是全球經濟繁榮重要的關鍵力量。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實，更是台海現狀。

陸委會指出，解放軍長期、持續在第一島鏈及台海周邊區域進行各種灰色地帶、軍事侵擾的對台脅迫，才是當前破壞台海及區域和平穩定的最大風險。台灣將持續建構有效嚇阻的防衛能力與韌性，並與包括美國在內的友盟國家密切合作，共同維護台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮。

陸委會提及，政府兩岸政策立場穩健一貫，秉持「四個堅持」，不卑不亢，致力維持現狀。政府呼籲中共當局正視兩岸現實，摒棄政治前提，停止對台複合性施壓，透過與我民選政府溝通對話、化解分歧，務實改善兩岸關係。

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