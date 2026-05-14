轟鄭麗文把國民黨當成香港建制派 梁文傑：故國不堪回首月明中

陸委會發言人梁文傑。（記者王藝菘攝）

中國國民黨主席鄭麗文接受日本《讀賣電視台》專訪，被問及川習會議題時說，「如果美國總統川普表達了一個中國政策和『反對台獨』的立場，這是完全合乎國民黨的立場」。陸委會發言人梁文傑今天（14日）痛批，我們很擔心鄭主席再這樣走下去，恐怕有一天要「故國不堪回首月明中」。我們非常遺憾，鄭甘願把自己當成中共的宣傳工具，把整個國民黨當成香港的建制派。

川習會今天在北京登場，中國領導人習近平談到台灣問題，不過，美國總統川普並未提到反對台獨。梁文傑在陸委會記者會指出，目前沒有令人意外的訊息。至於什麼訊息是「意外」，就是這段期間以來，有各國學者提到台灣可能會受到一些傷害，但目前看來，並沒有得到這樣的訊息，我方感謝國外政治人物和專家學者對台灣的支持。

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梁文傑話鋒一轉說，這麼多國家的學者專家、政治人物都在關心台灣會不會受到傷害，只有國民黨主席鄭麗文她不擔心，特地選在川習會前安排日本媒體訪問，然後說希望川普要講出「反對台獨」。

梁文傑強調，台獨這個議題在台灣現在並不存在，我們追求的是維持中華民國存在的現狀，中華民國要持續生存下去，這是台灣人民最大的共識。但是在中共看來，維持現狀就叫做台獨，對美軍購叫做台獨，抓匪諜就叫台獨，甚至用台灣名義參加WHA，或參加國際咖啡比賽，都叫做台獨。

梁文傑痛批，如果我們跟著中共一起講反對台獨，接下來中共就會要求你不要買武器，也不要研發武器，然後軍隊要解散，匪諜不能抓，這個就是危險所在。

「我們很擔心鄭主席再這樣走下去，恐怕有一天要『故國不堪回首月明中』！」梁文傑說，中華民國台灣是全世界華人的民主燈塔，算是僅存的一脈香火，國民黨本來應該是保衛中華民國的政黨，它對中共策略和種種伎倆，應該是最了解、最有經驗，但現在的國民黨主席卻甘願把自己當成中共的宣傳工具，把整個國民黨當成香港的建制派。

梁文傑直言，這樣的話全世界華人其實都看在眼裡，都會搖頭，我們也感到非常遺憾。當全世界都在為台灣發聲，擔心台灣在這一次川習會中，可能受到一些傷害時，我們最大在野黨，不管是哪一個政黨也好，大家都應該上下一心對外發聲，這才是正確的態度。

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