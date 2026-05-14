中國施壓美國停止售台武器？ 梁文傑批：中共先檢討對台軍事威脅

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

「川習會」今天在北京舉行，中國國台辦昨日聲稱，台灣純屬中國內政，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題，停止售台武器。關於川習會上，中國是否施壓美方停止對台軍售？陸委會發言人梁文傑今天批評，中共方面希望美國停止出售台灣武器，就應該先檢討對台灣的軍事威脅行為。

立法院上週通過7800億元對美軍購特別條例，國台辦發言人張晗指稱，我們堅決反對台美軍事勾連。民進黨當局所謂國防安全包藏著「以武謀獨」、「以武拒統」的種種禍心，其大肆揮霍台灣老百姓的血汗錢，甘當美國的提款機，損害台灣民眾切身利益，破壞台海和平穩定。

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關於川習會上，中國是否希望美方對台灣問題做出哪些承諾？張晗表示，「台灣純屬中國內政，堅決反對建交國向『中國台灣地區』出售武器，這個立場是一貫明確的」。

張晗聲稱，台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，我們堅決反對美國同「中國台灣地區」開展任何形式的軍事聯繫，堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器，這一立場是一貫明確的，「要維護台海和平穩定，就必須反對台獨」。

對此，梁文傑在陸委會記者會表示，關於中國反對美方對台灣軍售，這部分我們必須強調，美方對台灣的軍售是一個持久性的、長期而穩定的關係。自從美國和台灣斷交以後，美國對台軍售就是依據「台灣關係法」，對台軍售的性能、質量和數量，則是取決於中共對台灣軍事威脅的程度。

梁文傑批評，中共方面希望美國停止出售台灣武器，就應該先檢討對台灣的軍事威脅行為。今天早上我方偵獲3架共機、6艘共艦在台海周邊行動。我們要強調，習近平今天說「台獨是台海和平的最大風險」，但是目前在台灣大家追求的目標是維持中華民國存在的現狀，這是台灣人民的最大共識。

梁文傑直指，現在台海和平最大風險是，中共想要破壞這個現狀，然後破壞中華民國的繼續存在，這才是現在台海和平最大風險所在。我們希望如果說大家重視台海和平穩定的話，中共應該先收斂對台軍事恫嚇的行為。

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