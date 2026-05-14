「川習會」習近平對美提台灣問題 陸委會：類似發言看過很多次了

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

「川習會」今（14）日登場，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與美國總統川普舉行會談。習近平強調，台灣問題處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，甚至走向十分危險境地；陸委會發言人梁文傑今日表示，類似發言我們看過很多次了，到目前為止，川習會「沒有令人意外的訊息」，我們有與美方保持密切聯繫。

中國官媒《新華社》釋出「川習會」會談內容，當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，中美兩國能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷。

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在涉台方面，習近平聲稱，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定」，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。

習近平指出，「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

川普則說，「習近平主席是偉大的領導人」，願與中方一起加強溝通合作，妥善解決分歧，開啟有史以來最好的美中關係。

梁文傑在陸委會記者會表示，這次川習會是眾所矚目，我方對於川習會的發展和整個過程及結果，當然是密切注意，國安團隊也跟美方保持密切聯繫，到目前為止並沒有令人意外的訊息。

梁文傑指出，習近平說「維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數」，我想維護台海穩定不只是中美之間最大公約數，這也是整個亞太地區甚至全世界的最大公約數。台海和平穩定對整個世界不管是科技、經貿方面等等，都有非常重要意義，所以這些話我們不感到特別意外。

針對中方這次特別把台灣問題當作優先議題，梁文傑回應，幾乎每一次中美峰會或其他形式的會議，台灣問題都是很重要問題，這個也不令人意外。到目前為止，我們只能說「沒有令人意外的訊息，我們也有與美方保持密切聯繫」。

關於川普談到「中美關係將是有史以來最好」，這個是否對台產生台灣影響？梁文傑認為，川普總統比較喜歡用「最高級的形容詞」，所以類似最好、最偉大等等這樣的形容詞，這是川普比較喜歡用的，我們會把它當作參考。

此外，習近平發言提到，台灣問題處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，國安團隊是否認為習對台海議題的發言比過往嚴峻？梁文傑說，類似發言我們看過很多次了，它不一定是出自習近平本身，也有可能是出自王毅或王滬寧等，都是類似發言，我們不會覺得特別意外。

梁文傑強調，如果維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數的話，中共方面應該要約束自己的軍事恫嚇行為，因為真正造成台海和平會觸發危險，是中國軍機艦擾台，不是台灣人民想要維持自己生活方式的努力。

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