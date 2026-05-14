中稱巴拉圭總統「台獨勢力棋子」 外交部：惡意言論企圖破壞台巴邦誼

中國外交部12日聲稱台灣是中國的一部分，且我國友邦巴拉圭總統貝尼亞是台獨分裂勢力的棋子。我國外交部今日嚴正駁斥。（資料照）

中國外交部12日聲稱台灣是中國的一部分，且我國友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）是台獨分裂勢力的棋子。我國外交部今（14）日痛批，中國外交部發表惡意言論，企圖破壞台灣與巴拉圭長久以來篤實緊密邦誼，我國外交部表達最嚴厲的譴責並嚴正駁斥。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際公認的事實及台海客觀現狀，中國對於我國的外交關係無權置喙。對於巴拉圭總統貝尼亞長年支持台巴邦誼及在國際社會為台灣強力發言，外交部再次表達誠摯感謝。

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外交部指出，國家間秉持對等及相互尊重主權的原則互動交往，是國際社會的共識與基本規則。台灣有權與世界各國交往，巴拉圭以其主權決定的外交政策也應受到尊重，對於中國污衊巴拉圭總統貝尼亞的惡意言論，只會讓世人更加看清中國以霸權破壞國際秩序的意圖，外交部呼籲世界各國共同予以譴責。

外交部說，台灣與巴拉圭69年邦誼歷久彌新，貝尼亞總統本月率團來台國是訪問成果豐碩，雙方簽署多項合作協議，未來將持續在總合外交政策下推動各項榮邦計畫，共同為兩國國家發展及人民福祉而努力，同時更將共同抵禦威權勢力的擴張，捍衛民主價值，維護區域的和平、穩定與繁榮。

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