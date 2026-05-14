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    首頁 > 政治

    江啟臣民調高於何欣純？江和樹示警：還有3成多未表態

    2026/05/14 17:34 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨中市議員江和樹要江啟臣選中市長要端出牛肉。（江和樹提供）

    民眾黨中市議員江和樹要江啟臣選中市長要端出牛肉。（江和樹提供）

    有民調顯示國民黨台中市長參選人江啟臣支持度40.6%，勝過何欣純支持度24.4%，民眾黨中市議員江和樹表示，這份民調有個重點，就是有3成半的人未決定、而且多半是年輕人，不要小看親和力很強的何欣純，要求江啟臣要端出牛肉來，讓年輕人都願意支持他。

    江和樹指出，該民調大贏16個百分點，是可以想像，但這份民調有個重點，就是有3成半未做出決定；不要小看何欣純，她的親和力很強，是基層出身、大里太平的立委，曾有全國最高票立委的紀錄，而且民進黨擅長打團體戰，她跟全部議員一起作戰，這是何欣純的優勢。

    江和樹提醒江啟臣，有3成多的年輕人未做出決定，應該要提出好的政見，讓台中市看到未來，解決台中市的交通捷運比其他縣市落後，年輕人不敢生小孩、照顧長者的問題，要端出牛肉，這才是年輕人想要的市長候選人。

    他並指出，何欣純提出的「市長換欣普發現金」口號，對她一點幫助都沒有，因為年輕人不認為給現金就會改變社會的問題，市長要投資扎根台中下一代，台中被國際發現，這才是市民想要的市長。

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