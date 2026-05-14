柯志恩率高市議員訪新北公托取經 侯友宜讚最敢扛責好立委

柯志恩率高市議員到新北公托取經，侯友宜讚她是最敢扛責的好立委。（柯志恩團隊提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今率領多位黨籍高市議員參訪新北公托取經！新北市長侯友宜大讚柯志恩提出育兒三箭，稱她是最有行動力、最敢扛責任的好立委！

柯志恩今率蔡金晏、鍾易仲、邱于軒等高市議員及議員參選人童燕珍、黃裕庭等高雄團隊，前往新北市公共托育中心參訪，新北市長侯友宜親自接待與導覽，雙方針對少子化對策、公托建置及婦幼政策進行深度交流。

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柯志恩以自身過去身兼職業婦女與母親的經驗出發，深刻體會育兒與事業兩頭燒的困境，強調將育兒環境做好，才是鼓勵女性勇敢重返職場的關鍵，針對目前社會育兒痛點，她現場分享為高雄擘劃的願景，包括首創「喘息券」制度、推動「育嬰假全薪」、推動「社宅加掛公托」。

另根據高雄目前正進行的捷運聯開案，評估未來可參考新板公托模式、釋出公益空間作為公托使用，以及產業園區結合企業承接公托，穩定員工就業能量。

侯友宜導覽時詳細分享新北15年來公共托育點滴，並對柯志恩所提出的高雄育兒願景給予極高評價，稱讚柯志恩提出的喘息券、生育津貼、政府負擔育嬰假薪資差額等育兒三箭「非常有氣魄」。

侯友宜盛讚「柯志恩是他所認識最有行動力、最有氣魄，也最敢扛責任、願意帶頭衝的一個好立委，我相信她一定可以說到做到！」，期盼未來新北與高雄能互相學習，共同為年輕世代減輕家庭育兒壓力而努力。

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