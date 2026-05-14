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    首頁 > 政治

    賴瑞隆「南方崛起」藍綠互酸抄襲 柯志恩：我沒用過

    2026/05/14 16:47 記者黃政嘉／新北報導
    柯志恩（左）說，她沒用過這「南方崛起」口號，吵誰抄誰意義不大，如何讓高雄能夠被大家看到，比什麼都重要。（記者黃政嘉攝）

    柯志恩（左）說，她沒用過這「南方崛起」口號，吵誰抄誰意義不大，如何讓高雄能夠被大家看到，比什麼都重要。（記者黃政嘉攝）

    民進黨高雄市長參選人賴瑞隆日前舉辦「南方崛起，邁向國際」政見會，藍營質疑抄襲韓國瑜2018年就職口號「鰲躍龍翔、南方崛起」，綠營則打臉藍營，2002謝長廷就提過「南方崛起」。國民黨立委柯志恩今天（14日）回應，她沒用過這4字，在名詞上做誰抄誰的「意義是不大的」，如何讓高雄能被大家看到，這比什麼都還重要。

    柯志恩今天與新北市長參訪新北市公共托育中心後接受媒體聯訪，媒體問及，「南方崛起」，妳（柯志恩陣營）這邊說他抄襲，不過綠營「小雞」說是妳抄謝長廷的口號，妳怎麼看？

    柯志恩說，她沒有用過南方崛起，南方崛起是韓國瑜（前高雄）市長在就職典禮時，他特別有提到南方崛起這4個字，「我記得我4年前在選這個高雄市長的時候，我為了不要讓他們覺得說好像有點在模仿過去，我還特別把南方崛起改成南方響起等等之類」。

    柯志恩說，不過不管怎麼樣，「我們都樂見我們這個高雄能夠被全世界所看到，所以說，我想這個名詞上面去做誰抄誰的，我覺得這個意義是不大的，最重要的是南方崛起，高雄已經是20年民進黨執政的，怎麼現在還在崛起呢，對我個人來說，如何讓高雄能夠被大家所看到，這個比什麼都還要重要」。

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