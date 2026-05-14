國防特別條例遭砍重傷台中！ 何欣純：航太產業升級不能等「川習會」

立委何欣純（中）拜會全國航太產業領頭羊漢翔公司工會。（記者張軒哲攝）

立法院日前通過在野版本7800億元國防軍購特別條例，與行政院原提1.25兆元版本相差4700億元，衝擊台中無人機、航太及精密製造產業升級轉型契機。民進黨台中市長參選人、立委何欣純今日拜會全國航太產業領頭羊漢翔公司工會，與理事長于正道及工會幹部座談交流，強調國防安全不能等、台灣產業也不能等，呼籲朝野共同支持國防產業自主。

何欣純表示，日前盧秀燕市長說，國防軍購預算要等到「川習會」之後再談，自己非常不認同這樣的說法，立法院已表決通過7800億元版本，與行政院原本提出的1.25兆元差距高達4700億元，而這4700億元原是台灣產業轉型升級的一股活水，尤其對台中航太、無人機、精密製造與相關協力供應鏈而言，更是不能被拖延犧牲的產業機會，若行政院後續提出無人機產業相關特別條例，盧秀燕市長、江啟臣副院長及台中各位立委都應全力支持。

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何欣純指出，漢翔是台灣航太產業龍頭，也是無人機國家隊在台中的重要領頭羊，台中產業界長期累積堅強技術與軟實力，現在最需要的就是政府採購量能與政策支持，讓產業有訂單有底氣，進一步擴廠、投資設備、培育人才，銜接未來國際外銷訂單。

漢翔工會理事長于正道表示，工會期待1.25兆國防軍購特別預算能回流到台灣產業，成為帶動國防自主、無人機產業與民生經濟的重要活水。

立委何欣純（中）拜會全國航太產業領頭羊漢翔公司工會，呼籲朝野共同支持國防產業自主。（記者張軒哲攝）

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