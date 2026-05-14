民進黨台南市黨部Threads擁1.2萬粉絲 多管道與社會對話

民進黨台南市黨部在民治新營黨部有一面「民主牆」，介紹民進黨在台南參與的民主運動歷史。（圖由郭國文提供）

網路時代，許多政黨和政治人物透過Facebook、Threads等網路社群平台，與選民互動、對話。民進黨台南市黨部的Threads擁有1.2萬粉絲，為全台地方黨部之冠，有逼近10萬的流量，展現黨部對社群經營的成績，希望能讓更多青年關注民進黨的理念與政績。

民進黨台南市黨部主委郭國文表示，過去2年透過多管道與社會對話，宣傳民進黨理念，除了在民治新營黨部設立一面「民主牆」，記載民進黨在台南參與的民主運動歷史，也創辦黨刊「台南本土種」，目前已發布2期，內容不僅有關於民進黨理念的介紹，也紀錄許多台南本土故事，包括在地小吃業者堅持為本土價值的理想打拚，還有台南古蹟、景點、農作物介紹。

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近年來，Podcast平台快速崛起，為了跟上時代潮流，也開設「台南心得文」頻道，向聽眾介紹台南特有文化，如台南「糖業」淵源、早期農村的「百貨公司」-牛墟的故事等。

郭國文表示，要了解民進黨，才能夠支持民進黨，許多現代年輕人不知道民進黨是台灣第1個本土政黨，成立初期，在威權政府時期，克服很多困難，才有今天台灣的自由民主社會，因此，希望透過更多對話，讓社會更能認同民進黨。

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