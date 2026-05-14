為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨台南市黨部Threads擁1.2萬粉絲 多管道與社會對話

    2026/05/14 16:11 記者劉婉君／台南報導
    民進黨台南市黨部在民治新營黨部有一面「民主牆」，介紹民進黨在台南參與的民主運動歷史。（圖由郭國文提供）

    民進黨台南市黨部在民治新營黨部有一面「民主牆」，介紹民進黨在台南參與的民主運動歷史。（圖由郭國文提供）

    網路時代，許多政黨和政治人物透過Facebook、Threads等網路社群平台，與選民互動、對話。民進黨台南市黨部的Threads擁有1.2萬粉絲，為全台地方黨部之冠，有逼近10萬的流量，展現黨部對社群經營的成績，希望能讓更多青年關注民進黨的理念與政績。

    民進黨台南市黨部主委郭國文表示，過去2年透過多管道與社會對話，宣傳民進黨理念，除了在民治新營黨部設立一面「民主牆」，記載民進黨在台南參與的民主運動歷史，也創辦黨刊「台南本土種」，目前已發布2期，內容不僅有關於民進黨理念的介紹，也紀錄許多台南本土故事，包括在地小吃業者堅持為本土價值的理想打拚，還有台南古蹟、景點、農作物介紹。

    近年來，Podcast平台快速崛起，為了跟上時代潮流，也開設「台南心得文」頻道，向聽眾介紹台南特有文化，如台南「糖業」淵源、早期農村的「百貨公司」-牛墟的故事等。

    郭國文表示，要了解民進黨，才能夠支持民進黨，許多現代年輕人不知道民進黨是台灣第1個本土政黨，成立初期，在威權政府時期，克服很多困難，才有今天台灣的自由民主社會，因此，希望透過更多對話，讓社會更能認同民進黨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播