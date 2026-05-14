專破心防！共諜滲透也走長線經營 檢調揭「溫水煮青蛙」吸收手法

檢調人士指出，相關滲透模式多具有「循序漸進」特性，初期常以朋友介紹、商業合作或一般交流名義接觸，刻意淡化政治與情報色彩，避免引起懷疑。（路透檔案照）

近年國軍共諜案頻傳，檢調偵辦多起現、退役軍人涉洩密案件時發現，中共情工人員在吸收對象時，往往不會一開始即表明身分或直接要求提供機密資料，而是透過一段時間的接觸與互動，逐步建立信任關係，再以投資、兼職、交友，甚至招待旅遊等方式層層拉近距離，整段過程猶如「溫水煮青蛙」，逐步降低對方戒心。

檢調人士指出，相關滲透模式多具有「循序漸進」特性，初期常以朋友介紹、商業合作或一般交流名義接觸，刻意淡化政治與情報色彩，避免引起懷疑；待雙方建立一定信任後，才會進一步試探對方的立場、經濟狀況，以及可接觸的資訊層級。

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據了解，中共情工人員在接觸過程中，也常透過金錢援助、人情壓力或情感關係深化控制，逐步將目標對象拉入其滲透網絡。部分涉案人員到了後期，其實已察覺對方背景並不單純，甚至明知具有中共背景，卻仍因金錢利益、債務壓力或既有人脈牽連，選擇持續配合，形成辦案人員口中的「知而為之」。

檢調人士表示，若行為人後續已明確認知對方具中共官方、軍方或情報背景，仍持續收受金錢、接受指示，甚至協助蒐集或提供軍事、公務資訊，實務上通常會認定已具備主觀犯意，相關行為也不再被視為單純受騙，而是檢方後續起訴與認定犯罪的重要依據。

檢調人士直言，近年偵辦多起共諜案件時，發現相關吸收模式高度相似，部分案件甚至呈現長期經營、層層介紹的組織化特徵。中共對台情報工作已不再侷限於單一洩密事件，而是朝向建立長期人脈、發展滲透網絡的方向演變，值得高度警惕。

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