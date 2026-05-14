為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    習近平稱「台獨與台海和平水火不容」 外交部秀數據嗆：北京才是和平唯一威脅

    2026/05/14 15:51 記者黃靖媗／台北報導
    「川習會」上午登場，下午2人前往北京天壇。（美聯社）

    「川習會」上午登場，下午2人前往北京天壇。（美聯社）

    「川習會」今（14）日上午登場，中國國家主席習近平指出，處理不好台灣問題，就會將美中關係推向危險境地，並說「台獨與台海和平水火不容」。對此，我國外交部表示，正如解放軍在第一島鏈及台海周邊進行的各種騷擾威脅，北京當局才是當前區域間和平穩定唯一的風險。

    習近平今日上午與美國總統川普在北京人民大會堂會晤。根據新華社報導，習近平於會中表示，「台灣問題是中美關係中最重要的問題」，處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。

    習近平也說，台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

    對此，我國外交部下午回應表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，北京無權代表台灣在國際上做任何主張。

    外交部指出，正如此時，解放軍在第一島鏈，在台海周邊區域所做的各種灰色地帶、軍事騷擾威脅，北京當局才是當前區域間和平穩定唯一的風險。

    外交部強調，台灣將持續與美國在內，所有熱愛自由民主的國家共同合作，確保區域的安全穩定與繁榮。

    根據國防部資料，截至今早6點，我國偵獲共機3架次進入我國西南及東部空域，及共艦6艘持續在台海周邊活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播