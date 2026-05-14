習近平稱「台獨與台海和平水火不容」 外交部秀數據嗆：北京才是和平唯一威脅

「川習會」上午登場，下午2人前往北京天壇。（美聯社）

「川習會」今（14）日上午登場，中國國家主席習近平指出，處理不好台灣問題，就會將美中關係推向危險境地，並說「台獨與台海和平水火不容」。對此，我國外交部表示，正如解放軍在第一島鏈及台海周邊進行的各種騷擾威脅，北京當局才是當前區域間和平穩定唯一的風險。

習近平今日上午與美國總統川普在北京人民大會堂會晤。根據新華社報導，習近平於會中表示，「台灣問題是中美關係中最重要的問題」，處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。

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習近平也說，台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

對此，我國外交部下午回應表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，北京無權代表台灣在國際上做任何主張。

外交部指出，正如此時，解放軍在第一島鏈，在台海周邊區域所做的各種灰色地帶、軍事騷擾威脅，北京當局才是當前區域間和平穩定唯一的風險。

外交部強調，台灣將持續與美國在內，所有熱愛自由民主的國家共同合作，確保區域的安全穩定與繁榮。

根據國防部資料，截至今早6點，我國偵獲共機3架次進入我國西南及東部空域，及共艦6艘持續在台海周邊活動。

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