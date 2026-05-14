綠批藍白「害慘雙北近百廠」 李四川競辦：蘇巧慧反「財劃法」是元凶

李四川競選辦公室表示，在野黨的7800億元軍購特別條例已三讀通過，支持具備美方發價書的實質軍購，強化國防實力。（資料照）

藍白主導立法院會三讀通過國防特別條例，匡列預算上限降為7800億元，無人機項目也遭殃，民進黨指出，新北市有52家無人機重點廠商是全國最多，但新北市長參選人李四川不斷閃躲，「好意思說自己要當父母官？」；李四川競選辦公室今回應，在野黨的7800億元軍購特別條例已三讀通過，支持具備美方發價書的實質軍購，強化國防實力，反觀民進黨新北市長參選人蘇巧慧一路反對「財劃法」修正，才是戕害新北市產業及市民權益的元凶。

李四川競辦表示，立法院在野黨立委提出的7800億元軍購特別條例已在立法院三讀通過，支持具備美方發價書的實質軍購，落實第一線需求、強化國防實力。

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李四川競辦指出，反觀民進黨新北市長參選人蘇巧慧，在立法院「只顧黨意無視民意」，一路反對「財劃法」修正，阻止新北市每年增加約400億元預算，若不是國民黨、民眾黨立委推動「財劃法」修正，新北市恐因蘇巧慧的阻擋而缺乏財源，各大軌道建設、民生福利、產業發展都可能受到影響，蘇巧慧就是戕害新北市產業及市民權益的元凶。

李四川競辦表示，蘇巧慧就任立委10年來，在立法院做出傷害新北市的事可說罄竹難書，包括：護航勞基法修惡，傷害新北勞工權益；護航萊豬進口，衝擊新北食安及食品產業；反對在野黨推動的三班護病比入法，無視新北醫護過勞現象，「請問蘇巧慧，對於這麼多在立法院傷害新北市民的行為，妳何時要跟新北市民道歉？」

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