高雄三民公園升級計畫開工 康裕成、李昆澤會勘見證

高市議長康裕成（左3）與立委李昆澤（右2）今會勘三民公園改造工程進度。（高雄市議會提供）

高雄三民公園改造工程啟動！議長康裕成今偕同立委李昆澤前往會勘，2人20多年前擔任高市議員時，曾向前市長謝長廷爭取500萬元改造經費，如今成功攜手中央與地方爭取1.5億元推動升級改造，期待三民公園成為更友善且兼具生態永續的休憩空間。

三民公園為高雄重要民主聖地，也承載地方鄉親共同記憶，但長期面臨樹穴空間不足、缺乏無障礙規劃、綠帶空間品質不佳、道路鋪面破損、空間機能不符使用及夜間照明不足等問題，影響市民使用安全與品質。

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中央和地方攜手合作，成功爭取高達1.5億元改造經費，市府公園處說明，目前第一期「公園中軸帶改善工程」進度已達11.36%，預計11月27日完工；第二期「公園兩側、球場及廁所改善工程」已公告招標，預計明年8月完工。

康裕成表示，20年前與李昆澤委員擔任市議員時，就曾向時任高雄市長謝長廷爭取500萬元經費改造三民公園，增設民主廣場，讓公園兼具休憩與民主意涵，20年後將再次見證三民公園華麗轉身，相信地方鄉親都高度期待。

她也再次要求市府務必如期如質完工，讓三民公園升級再造，成為兼具生態永續、民主記憶與市民休憩功能的重要綠色地標。

康裕成與李昆澤20年前擔任市議員時，就曾向前市長謝長廷爭取經費，改善三民公園環境。（高雄市議會提供）

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