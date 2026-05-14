民眾黨批綠營提案新北普發現金是詐騙市民 綠議員反嗆陳世軒

民眾黨新北市議員參選人李子宇（左）、市議員陳世軒（中）、市議員參選人陳怡君（右）召開「議員淪詐團 提案全在騙」記者會，批評民進黨議員提案建議新北市政府普發現金4.6萬元是詐騙。（圖由民眾黨提供）

台灣民眾黨新北市議員陳世軒、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君今（14）日召開「議員淪詐團 提案全在騙」記者會，批評民進黨議員提案建議新北市政府普發現金4.6萬元，明知不可行，卻詐騙市民、作秀。民進黨新北市議員張嘉玲回應，陳世軒在議會一讀就可以反對，卻不見人影，法規會也沒出席過，「是在哈囉？」

陳世軒表示，去年國會之所以推動還稅於民普發1萬元，除了稅收超徵，關鍵在於截至2024年為止，中央政府累計賸餘高達8385億元，然而新北市現行財政狀況沒有普發現金的條件，雖然2024年賸餘20.86億元，不過累計短絀高達887億元，如何普發4.6萬元？

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陳怡君質疑，去年市府已明確回覆提案不可行，民進黨議員仍不放棄，包括張嘉玲在內共有14位提案、連署制定「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例」，明知不可行，卻提案詐騙市民，在議會作秀。

林子宇說，上週五市議會法規審查委員會開會時，板橋區議員戴瑋姍和黃淑君在財政局長說明提案不可行時，不斷跳針、大鬧議會，如此低落的監督品質，如何代表人民監督市政？

張嘉玲反問，如果新北市議會的提案是詐騙，中央普發現金每人已領取1萬元，全台2350萬人都是詐騙集團成員？當時在立法院藍白聯合推動普發現金的提案也全在騙？當初陳世軒在議會一讀就可以反對，怎麼不見他？既然大會無異議送法規會審查，陳世軒也可以來討論，卻沒看到他出席過，是在哈囉？

張嘉玲表示，草案目前進行到第2條文字審查，原條文是「財政餘裕」，給市府審酌財政狀況空間，何來詐騙？除了普發現金，還有針對其他受關稅影響的產業、企業給予輔導協助、照顧高齡弱勢族群、地方創生藝文活動補助、產業創新升級轉型、活絡地方經濟、強化災害防救社會韌性等，希望減低關稅衝擊，為市民爭取更多福利及協助，民眾黨也要反對嗎？

新北市議員陳世軒指，中央可以普發現金1萬元，除了稅收超徵，還有累計賸餘8385億元。（圖由民眾黨提供）

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