網傳川普批台灣總統導致衝突 民進黨翻原文駁「假訊息」

美國總統川普14日與中國國家主席習近平在北京天壇並肩而立。（美聯社）

美國總統川普與中國國家主席習近平今（14日）展開「川習會」，涉台議題備受關注。對於網路傳出川普稱「台灣有合適總統就不會導致衝突」的截圖，民進黨翻出原文並駁斥，川普指的是「美國自己的領導人」，卻成為被斷章取義、刻意誤導的假訊息。

「川習會期間，假訊息滿天飛，請多加留意！」民進黨今在臉書撰文指出，網路傳聞川普稱，「台灣有合適的總統，就不會導致衝突？」這是斷章取義、刻意誤導的假訊息。川普正確的意思是，「美國有合適的總統，台灣跟烏克蘭就不會有衝突。」

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​民進黨進一步從美國白宮的直播，找出川普的完整發言，並提供原文與中文的對照。川普提到，「That would have never happened had the election not been rigged, that would have never happened.（如果當初的選舉沒有被操縱，這一切根本不會發生，絕對不會。）」

​川普續指，「And Putin and I would talk about it, but there was never any...He would have never done it.（普廷和我曾談論過這件事，但當時從未有過任何行動跡象……他當初是絕不會輕舉妄動的。）」

針對台灣​議題，川普表示，「Taiwan, I would equate it a little bit to that.（至於台灣，我認為局勢與烏克蘭有些許相似之處。）If you have the right president, I don't think it'll happen.（如果有合適的總統領導，我不認為衝突會發生。）」

​川普強調，「I think we'll be fine.（我相信我們會安然無恙。）I have a very good relationship with President Xi.（我與習主席的關係非常好。）」

​據此，民進黨強調，從以上完整發言段落可知，談論到選舉被操縱，以及川普與普廷、習近平關係的描述，川普總統所謂「合適的領導人」，指的就是「美國自己的領導人」，而非任何他國領導人。

​民進黨提醒，這種惡意剪輯去脈絡化呈現，把川普語意裡的美國變成了台灣，造謠成川普說賴清德不是對的總統，這就是刻意的資訊操弄。仔細檢查急著散布這些短片的帳號、頻道，也會發現，他們經常引用中共官媒、或特定親中媒體的資訊。

​民進黨並呼籲，川習會期間，網路上還會有許多包裹著「疑美論」、「棄台論」、「疑賴論」的錯假訊息，一起協助澄清，避免上當。

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