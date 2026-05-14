針孔偷拍引恐慌！洪孟楷痛批部會互踢皮球 提2作為管理源頭

國民黨立委洪孟楷要求行政院統籌跨部會管理機制，並建立「高度偽裝型偷拍設備」管理制度，強調隱私安全是基本人權，中央政府別再互踢皮球。（記者羅國嘉攝）

醫美診所偷拍案引發社會高度不安，國民黨立委洪孟楷批評中央部會針對針孔攝影機管理「互踢皮球」，洪指NCC、警政署等單位對於源頭管理權責推諉，他公開力挺台北市長蔣萬安提出的「實名制」建議，中央部會應該正視，才能避免下一起偷拍案件再發生，因此要求行政院統籌跨部會管理機制，並建立「高度偽裝型偷拍設備」管理制度，強調隱私安全是基本人權，中央政府別再互踢皮球。

洪孟楷指出，上週爆發的醫美診所偷拍事件引發社會高度不安。民眾最擔心的不只是單一個案，而是自己會不會早已受害，或下一個受害者就是自己。事件延燒後，他要求相關部會提出具體防範作為，但遺憾目前看到的仍然彼此推卸責任。

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洪孟楷表示，NCC回覆稱針孔攝影設備管理涉及經濟部，而使用管理則屬警政署權責；警政署回覆經濟部與NCC可將「高度偽裝性」偷拍設備認定為高風險器材；至於經濟部目前仍未回文。他批評繞了一圈卻無單位正面回應「源頭管理」，當針孔攝影機可以輕易取得、隨意購買，就可能成為犯罪工具。民眾也開始擔心百貨公司更衣室、旅宿業房間是否會被偷拍，只要源頭不管理，不安與恐懼就會持續存在。

洪孟楷說，看到蔣萬安率先提出中央應研議針孔攝影器材「實名制」購買，這絕對是值得討論、也是可行的方向，尤其日本、韓國等鄰近國家，都早已對高度偽裝型偷拍設備採取更嚴格規範，台灣更不能置身事外。因此，洪要求政府立即啟動2項作為，並重申隱私安全是最基本的人權，源頭管理現在就該啟動，中央政府別再互踢皮球。

1.建立「高度偽裝型偷拍設備」管理制度：針對偽裝成煙霧偵測器、插座、掛勾、時鐘等偷拍設備，建立高風險認定清單，要求販售平台揭露、下架與管理機制；並研議購買針孔攝影設備實名制，避免遭違法濫用。

2.行政院統籌跨部會管理機制：行政院應責成單一部會擔任主管機關，經濟部、NCC、內政部警政署、數發部、衛福部等相關單位，建立統一主管與檢舉處理機制。唯有中央建立明確規範，地方政府才有一致標準可循，中央地方共同為人民隱私安全把關。

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