為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林志玲接文策院董事惹議 行政院緩頰：他們在中國發展有壓力

    2026/05/14 14:09 記者鍾麗華／台北報導
    林志玲將於6月底接任文化內容策進院董事。（文策院提供）

    林志玲將於6月底接任文化內容策進院董事。（文策院提供）

    文策院（TAICCA）昨公布新任董事名單，當中包含「台灣名模」林志玲，但她過去曾轉發「慶祝新中國成立」的貼文，引發爭議。行政院發言人李慧芝今（14）日在院會後記者會表示，文化部長李遠閱讀赴中發展且發表統戰言論的藝人回函後，藝人們有描述他們在中國發展承受的壓力，期待更多台灣藝人和文化工作者，把台灣文化內容推向國際。

    文策院13日公告3位新任董事名單，其中最為矚目的是現年51歲的林志玲。不過，網友找出林志玲2023年曾在微博PO出「慶祝新中國成立74週年」、「我愛你中國」等貼文，還自稱「身為中國人」，引發質疑。

    李慧芝指出，去年陸委會曾經提供20多位赴中發展，並發表統戰言論的藝人名單交由文化部約談。文化部長李遠當時也寫一封信，給想去或正在中國發展的台灣藝人，也有收到很多回函，在回函中，藝人描述在中國發展所承受的壓力，也有人對相關表態並不知情。

    李慧芝指，李遠當時說，看到這些回函後，更讓人深刻體會到台灣是大家共同的家，也喊話「歡迎藝人回到台灣，讓世界看到台灣」。期待有更多台灣的藝人跟文化工作者，一起把台灣文化內容推向國際，讓更多台灣的故事在國際舞台上發光。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播