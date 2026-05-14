林志玲接文策院董事惹議 行政院緩頰：他們在中國發展有壓力

林志玲將於6月底接任文化內容策進院董事。（文策院提供）

文策院（TAICCA）昨公布新任董事名單，當中包含「台灣名模」林志玲，但她過去曾轉發「慶祝新中國成立」的貼文，引發爭議。行政院發言人李慧芝今（14）日在院會後記者會表示，文化部長李遠閱讀赴中發展且發表統戰言論的藝人回函後，藝人們有描述他們在中國發展承受的壓力，期待更多台灣藝人和文化工作者，把台灣文化內容推向國際。

文策院13日公告3位新任董事名單，其中最為矚目的是現年51歲的林志玲。不過，網友找出林志玲2023年曾在微博PO出「慶祝新中國成立74週年」、「我愛你中國」等貼文，還自稱「身為中國人」，引發質疑。

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李慧芝指出，去年陸委會曾經提供20多位赴中發展，並發表統戰言論的藝人名單交由文化部約談。文化部長李遠當時也寫一封信，給想去或正在中國發展的台灣藝人，也有收到很多回函，在回函中，藝人描述在中國發展所承受的壓力，也有人對相關表態並不知情。

李慧芝指，李遠當時說，看到這些回函後，更讓人深刻體會到台灣是大家共同的家，也喊話「歡迎藝人回到台灣，讓世界看到台灣」。期待有更多台灣的藝人跟文化工作者，一起把台灣文化內容推向國際，讓更多台灣的故事在國際舞台上發光。

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