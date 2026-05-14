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    首頁 > 政治

    國防特別條例遭砍 國防部：練武之人應有功能都喪失殆盡

    2026/05/14 14:01 記者鍾麗華／台北報導
    國防部戰略規劃司長中將黃文啓今（14）日在行政院會後記者會表示，這次遭刪除部分，「重點不在額度多少，也不是比例問題，而是結構問題」。（記者方賓照攝）

    國防部戰略規劃司長中將黃文啓今（14）日在行政院會後記者會表示，這次遭刪除部分，「重點不在額度多少，也不是比例問題，而是結構問題」。（記者方賓照攝）

    立法院上週三讀通過國防特別條例，預算上限匡列7800億元，與行政院版1.25兆元相差4700億元，國防部戰略規劃司長中將黃文啓今（14）日在行政院會後記者會表示，這次遭刪除部分，「重點不在額度多少，也不是比例問題，而是結構問題」。練武之人應有的功能都喪失殆盡，指管決策、全域偵知、防衛韌性也完全被刪除，「沒有腦、眼、耳、充分營養，即便有拳腳，也斷了好幾個指頭」，對建軍備戰影響重大，對戰力打擊也無法估計。

    國防部今（14）日在行政院會報告「國防特別預算未通過案項及其影響」，國防部表示，立法院三讀通過國防特別條例，刪除包括無人機及無人艦艇、強弓飛彈、台灣戰術網路（TTN）及部隊覺知套件（TAK）等商購及委製案。

    黃文啓形容，聯合作戰就像習武之人，必須擁有敏銳腦袋、靈敏目光、有力拳腳、源源不絕能量，也因此政院版國防特別條例區分指管決策、全域偵知、高效打擊、防衛韌性等4個部分。

    黃文啓強調，練武之人要有的功能都喪失殆盡，指管決策、全域偵知、防衛韌性也完全被刪除，「沒有腦、眼、耳、充分營養，即便有拳腳，也斷了好幾個指頭」，所以不可用一個比例，說只過了62%，其實不是過了62%，對建軍備戰影響重大，對戰力打擊是無法估計的。

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