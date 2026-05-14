為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    敬老卡升級購物政見誰抄誰？蘇巧慧競辦拋3月廣告：感謝李四川5月跟進

    2026/05/14 14:09 記者黃子暘／新北報導
    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧2月提出敬老卡升級1000點的政見，蘇巧慧表示這項政見受到長輩肯定。（資料照）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧2月提出敬老卡升級1000點的政見，蘇巧慧表示這項政見受到長輩肯定。（資料照）

    新北市長選戰在「敬老卡升級」戰場持續交火，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧2月提出敬老卡升級1000點的政策後，國民黨參選人李四川於昨日提出600點敬老卡點數300點「悠遊卡化」，李競辦進一步批評蘇巧慧偷改政見、「偷抄」李四川的擴大納入購物。蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將則出具蘇巧慧3月的廣告反擊，其中本來就有提到「可以坐公車、也可以買物仔」，「感謝李四川5月跟進蘇巧慧2月的政見」。

    馬亨亨．夷將說，蘇巧慧2月提出六大福利政見，包括「敬老卡提升到一千點，不會每月歸零、擴大使用功能」，3月起在廣播電台播出廣告，內容就明確提到「可以坐公車、也可以買物仔」，事實證明，是李四川5月跟進蘇巧慧2月的政見。

    「事情很簡單，不用政治口水」，馬亨亨．夷將表示，支持敬老卡1000點擴大使用的市民朋友，就支持蘇巧慧，支持只有300點擴大使用的市民朋友，就支持李四川，「相信長輩們都很聰明，會選蘇巧慧」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播