敬老卡升級購物政見誰抄誰？蘇巧慧競辦拋3月廣告：感謝李四川5月跟進

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧2月提出敬老卡升級1000點的政見，蘇巧慧表示這項政見受到長輩肯定。（資料照）

新北市長選戰在「敬老卡升級」戰場持續交火，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧2月提出敬老卡升級1000點的政策後，國民黨參選人李四川於昨日提出600點敬老卡點數300點「悠遊卡化」，李競辦進一步批評蘇巧慧偷改政見、「偷抄」李四川的擴大納入購物。蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將則出具蘇巧慧3月的廣告反擊，其中本來就有提到「可以坐公車、也可以買物仔」，「感謝李四川5月跟進蘇巧慧2月的政見」。

馬亨亨．夷將說，蘇巧慧2月提出六大福利政見，包括「敬老卡提升到一千點，不會每月歸零、擴大使用功能」，3月起在廣播電台播出廣告，內容就明確提到「可以坐公車、也可以買物仔」，事實證明，是李四川5月跟進蘇巧慧2月的政見。

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「事情很簡單，不用政治口水」，馬亨亨．夷將表示，支持敬老卡1000點擴大使用的市民朋友，就支持蘇巧慧，支持只有300點擴大使用的市民朋友，就支持李四川，「相信長輩們都很聰明，會選蘇巧慧」。

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