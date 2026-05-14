習近平強硬警告台灣議題 行政院回應了

行政院發言人李慧芝在院會後記者會僅表示，中國的軍事威脅才是對台海及印太地區的不安全因素，持續強化國防，有效共同嚇阻，才是確保區域和平的最大關鍵。（記者方賓照攝）

「川習會」今（14）日在北京人民大會堂登場，外界聚焦美中領導人提及台灣議題，中國國家主席習近平稱，若台灣問題處理不當，美中兩國可能發生「碰撞或衝突」。對此，行政院發言人李慧芝在院會後記者會僅表示，中國的軍事威脅才是對台海及印太地區的不安全因素，持續強化國防，有效共同嚇阻，才是確保區域和平的最大關鍵。

美國總統川普與中國國家主席習近平14日在北京展開高峰會。習近平在開場對談中即針對台灣議題發出強硬警告。習近平指出，若台灣問題處理不當，美中兩國可能發生「碰撞或衝突」。這場舉世矚目的元首會談，在雙方對台立場的激烈火花中拉開序幕。

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根據中國官媒《央視新聞》（CCTV）報導，習近平在正式會談中向川普表示，台灣問題是美中關係中「最重要的問題」。習近平強調，一旦此議題處理不當，兩國可能發生「碰撞（collide）或衝突」，這將使整體美中關係陷入高度危險的境地。

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