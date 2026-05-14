借鏡美烏低成本成效 學者籲仿效美軍開放授權規格、促單程無人機量產

國防安全研究院副研究員舒孝煌。（資料照）

俄烏戰爭與美伊衝突頻頻上演無人機「以小搏大」戰果，然而政府所提國防特別預算的無人機項目遭大砍，行政院擬另提特別條例或追加預算補救。國防安全研究院副研究員舒孝煌今（14）日建議，台灣應思考採用具備源頭打擊能力的低成本無人機。他倡議中科院若能仿效美國空軍開放民用無人機的著作權與規格進行釋商，讓民間廠商以相同規格統包生產，不僅能將單價大幅壓低至台幣10萬到20萬元以利大量生產，亦能達到公平競爭、雨露均霑的效果，有效消耗敵軍防空飛彈。

舒孝煌今天受訪分析俄烏與美伊戰場經驗指出，烏克蘭使用長程無人機有效打擊俄軍戰略據點，幾乎快癱瘓其空中戰力；伊朗亦曾透過無人機攻擊造成200多個機場基地受損，顯示遠程無人機襲擾極具成效。他表示，遠距離攻擊可用於騷擾敵人機場、港口與戰略要地等固定目標，藉此擾亂敵方作戰節奏、限制其集結地點；若國軍要採取攻勢性作為，利用這類單程無人機（one-way attack）進行源頭打擊與蜂群攻擊，藉以「消耗敵人的防空飛彈與彈藥」將是非常重要的戰略目標。

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無人系統科技日新月異，對美軍購管道的複雜程序反而成為桎梏，且立法院近日所通過的國防特別條例，更首次設下取得發價書（LOA）才能編列預算的門檻，更令我國軍事採購陷入程序地獄。對此，舒孝煌指出，以烏克蘭為例，其大量採購的無人機全數為商用產品，FPV無人機完全不需要買到軍規標準；美軍的「低成本無人攻擊系統」（LUCAS）則是完全仿造伊朗「見證者-136（Shahed-136）」 規格，下單量高達20萬架。美軍掌握全著作權並向所有符合條件的廠商授權，唯一要求即是「降低成本」，目標將單價從3萬5千美元降至5千美元（約合台幣15萬元左右）。

舒孝煌建議，我國亦可循此模式發展。若中科院願意採取開放態度，將核心部分統包，並釋出「劍翔」、「勁蜂二」等無人機的完整著作權與標準規格給予民間釋商，只要廠商能達到降低成本的要求皆可投入生產。如此一來，不同廠商的零件皆可互相組裝成同一架規格相同的無人機，若能將成本降至台幣10萬、20萬元左右，便能實現大量生產。

國防部雖長期不願公開討論「源頭打擊」觸動敏感神經，但舒孝煌強調，面對中共龐大的無人機蜂群威脅，國軍必須具備遠程打擊能力以擾亂敵軍作戰節奏。透過低成本無人機襲擾對岸固定的機場、港口與戰略要地，不僅能迫使共軍集結地點受限，更能有效消耗其防空飛彈彈藥，為我方防衛爭取極大的戰略優勢。

舒孝煌說，這類用於源頭打擊的單程攻擊無人機，品質要求「只要能夠飛得出去、能飛到目標就可以」。這種一視同仁要求降本的公平競爭釋商模式，一方面能讓國內各家廠商雨露均霑，另一方面也能降低在野黨的反彈聲浪，是值得國軍深思推動的國防自主新方向。

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