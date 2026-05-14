國軍無人機預算遭鍘 學者籲清楚說明反制中共作戰需求及目獲配套

國防安全研究院副研究員舒孝煌。（資料照）

立法院日前在國民黨、民眾黨多數下通過7800億元上限的國防特別條例，商購、委製項目包括無人系統在內遭排除。針對無人系統採購與全域偵知能力對我防衛戰力的影響，國防安全研究院副研究員舒孝煌今（14）日受訪表示，由於無人機技術迭代與需求變化快速，他贊同每年都需編列無人機預算，以利形成計畫性採購並給予廠商持續發展的誘因。同時，他也呼籲國防部必須清楚向國人說明國防戰略，釐清各型無人機的任務定位，並具體說明如何解決遠程火力的「目獲」（目標獲取）問題，才能讓無人機真正成為「戰力倍增器」。

舒孝煌今天受訪說，朝野溝通屬於政治問題不予討論，但在軍事層面上，他贊成無人機採購應透過年度性討論與計畫性採購，每年持續下單，才能讓生產廠商具備持續發展的動機與誘因；加上國軍對無人機的需求隨時在變化、技術迭代極快，分年度採購是較佳的應對方式。

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舒孝煌強調，國防部必須想清楚「到底需要怎樣的無人機」，這牽涉到整體的國防戰略。目前國軍大量採購的FPV無人機與小型無人機，主要針對濱海作戰場景；然而今年7月份「濱海作戰指揮部」即將成立，內容涵蓋無人艇等載具，但在空中的部分將搭配何種武器，目前仍屬未知。各界不能僅空泛地談論無人機，必須明確區分微型、小型、長程等不同任務屬性。

此外，針對陸軍長程火力的目標獲取能力，舒孝煌也點出隱憂。他指出，無論是射程達90公里的海馬斯（HIMARS）M30火箭彈、射程300公里的ATACMS飛彈，抑或是未來射程約26至30公里的M109A7自走砲，相關的「目獲」系統該如何配套與解決，陸軍至今尚未說明。

針對敵情威脅，舒孝煌示警，中共才是「蜂群攻擊」的祖師爺，其具備跨海攻擊能力的無人機數量與材料規模遠比台灣龐大，國軍可能反過來面臨防空武器被中共蜂群消耗的風險。然而目前檢視國軍在低空層反制與反無人機能力上，僅能看到公開版略為空泛的報告，缺乏具體的想法與作為。他主張此議題應冷靜下來公開討論，嚴肅檢討後續國防自主的進行方式，思考如何善用無人機解決當前問題，強化防衛實力，讓無人系統成為真正的「戰力倍增器」。

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