5000元再加倍 澎湖西嶼鄉代表許見情提案振興經濟禮金三讀通過

西嶼鄉代表許見情提案，振興經濟禮金5000變10000元。（記者劉禹慶攝）

澎湖西嶼鄉親小確幸升級！今年澎湖5鄉刮起的振興經濟禮金風，最後1個西嶼鄉，原本鄉公所規劃5000元振興經濟禮金，經鄉代表許見情提案，由5000元「加倍」成1萬元，今（14）日經代表會定期會無異議3讀通過，凡4月30日設籍西嶼民眾，自7月1日至7月31日開放領取。

澎湖5鄉1市，由白沙鄉率先發放10000元振興經濟禮金後，由於今年為5合1選舉年，造成各鄉市壓力及跟風潮，望安鄉跟進發放1萬5000元、七美鄉10000元、湖西鄉5000元，剩下西嶼鄉及馬公市尚未動作，西嶼鄉長李添進率領鄉公所同仁研議草案，送交鄉代會審議，每人5000元。

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由於西嶼鄉8000餘人，鄉庫結餘款2億6000多萬元，因此鄉代表許見情提案，由5000元「加碼」至1萬元，獲得代表全體支持同意，今日三讀通過，自7月1日起開始發放，至7月31日止，戶籍落日條款設在4月30日止，隨著西嶼鄉塵埃落定後，澎湖5鄉都發放振興經濟禮金，僅剩人口最多的馬公市沒有動靜，主要是金額過於龐大。

由於今年是選舉年，自白沙鄉開了振興經濟禮金第一槍後，讓各鄉市長壓力巨大，望安鄉跟進後，離島七美鄉隨之發放，壓力又回到澎湖本島，湖西鄉旋發放，西嶼鄉也定案，僅剩下人口最密集的馬公市，所有壓力都在馬公市長黃健忠身上，發放1000、2000元無法滿足，比照5000、1萬元發放，金額3億、6億多，馬公市財源籌措不易，恐無法實施。

許見情提案三讀通過，西嶼鄉振興經濟禮金發放一萬元。（記者劉禹慶攝）

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