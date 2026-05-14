日方關注川習會 重申台海和平重要性

美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平舉行會談。（美聯社）

日本政府發言人、官房長官木原稔，今天上午在美中「川習會」正式舉行之前，重申台灣海峽的和平與穩定對整個國際社會而言都非常重要，而期待有關台灣的問題能以和平方式解決，這是日本一貫以來的立場。

木原在今天例行記者會中被問及，日本政府如何看待這場美中領袖會談的重要性，而從維持台灣海峽和平與穩定的觀點來看，政府特別重視哪些重點。木原表示，對於會談討論內容及其成果，日本政府不應預判並加以評論。

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他進一步表示，一般而言日本政府認為，美中關係若能有助於包括日本在內的國際社會穩定，是非常重要的。基於這樣的認識，日本正以高度關注持續注視相關動向。

木原強調，台灣海峽的和平與穩定對整個國際社會而言都非常重要，而期待有關台灣的問題能以和平方式解決，這是日本一貫以來的立場。

日本政府今後也將在與作為同盟國的美國維持強固信賴關係的基礎上，持續敦促中國善盡符合其立場的責任，這點十分重要。

木原強調，台灣海峽的和平與穩定對整個國際社會而言都非常重要。（資料照，法新社）

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