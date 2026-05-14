藍營民代喊話向總統建議無人機預算分配要公平 何欣純辦公室回應了

國民黨多位議員將連署要求無人機產業中心設在台中。（記者蘇金鳳攝）

無人機是世界各國目前最重視的產業之一，國民黨中市議員張廖乃綸、張瀞分今天在市議會抗議行政院投注無人機產業經費達442億元，但卻集中在嘉義，台中市在無人機的所需四大產業發展成熟，抗議中央只把資源集中嘉義，已展開連署，要求中央預算要雨露均霑，分配部分給台中市，也要求民進黨台中市長參選人何欣純向總統賴清德建議，無人機預算要分配公平。

何欣純辦公室表示，台中市議員們若真心關心台中，應該要清楚了解嘉義的無人機基地著重研發，而台中的強項正是無人機產業零組件及整機的生產與製造，兩個城市之間應該是合作互補，是台灣無人機產業鏈的重要關鍵。

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行政院會去年通過2025年至2030年將投入442億發展無人機產業，打造台灣成為「無人機民主供應鏈的亞太中心」，而亞太中心設在嘉義。

國民黨中市議員張廖乃綸、張瀞分、黃馨慧今天在市議會提出質疑，無人機四大產業都在台中市，但中央卻把資源全部給嘉義，不但亞太中心設在嘉義，民雄航太園區也在嘉義，中央灑442億元全部都在嘉義，但無人機的產業鏈卻是在台中。

張廖乃綸及議員張瀞分都表示，谷立言處長還到台中參觀無人機產業，美國對無人機產業需求是全世界最大，大家都知道要看無人機要到台中才能看到發展實力，但行政院卻把442億都灑在嘉義。

張廖乃綸、黃馨慧並展開連署，要求中央把資源分配給台中，並請民進黨中市長參選人何欣純向總統賴清德建議，無人機預算要分配公平。

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