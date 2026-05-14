同名同姓移花接木捏造涉貪 國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲擬提告

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲競辦澄清，「吳宗憲涉貪遭起訴」新聞，被人移花接木惡意抹黑。（圖由吳宗憲競辦提供）

社群平台出現國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲涉貪遭起訴之類貼文，吳宗憲競選辦公室今天（14日）澄清，這項訊息引用前民進黨籍桃園市議員吳宗憲新聞移花接木，透過同名同姓巧合惡意造謠，競辦已截圖存證，不排除採取法律手段捍衛清白。

Threads上不明帳號引用「吳宗憲慘了，涉貪逾1455萬，今遭起訴」新聞，並加油添醋寫上「這種會涉貪人還想選宜蘭縣長…」等文字，吸引不少人按讚、留言及分享。

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吳宗憲競辦發新聞稿駁斥，直指新聞所指涉貪對象是桃園選出的前民進黨市議員吳宗憲，有心人士刻意誤導網友，把他人罪名強加在宜蘭縣長參選人吳宗憲身上，斥責是選舉奧步，意圖影響宜蘭縣長選情。

吳宗憲競辦發言人鄭皓文指出，這類行為涉嫌違反選罷法中的意圖使人不當選、刑法的妨害名譽，已要求PO文者撤文道歉，不排除訴諸法律，呼籲有心人士停止抹黑。

鄭皓文呼籲選舉回歸理性討論，停止造謠及汙衊手段，相信鄉親眼睛是雪亮的，也呼籲大家共同抵制「為勝選不擇手段」惡質選風，讓選舉回歸選賢與能。

「吳宗憲慘了，涉貪逾1455萬，今遭起訴」新聞所指涉貪對象是前民進黨桃園市議員吳宗憲。（圖由吳宗憲競辦提供）

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