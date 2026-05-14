柯文哲辯護團隊大換血！ 立院擴權爭議他為藍白出戰 領80萬酬勞

「國會擴權法案」釋憲案言詞辯論庭，代表藍白陣營的律師林石猛報酬達80萬元，如今也擔任柯文哲二審辯護律師。（資料照）

前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，一審被重判17年。台北地檢署壓線於4月30日提出上訴，柯文哲也在上訴期限前1天低調上訴。此外，柯文哲上訴以後，律師團隊也有成員上的更動，其中一名是擔任過法官、檢察官的律師林石猛，另名加入辯護團隊的律師，據目前外傳消息，疑似是台灣高檢署前主任檢察官管高岳。

記者致電向管高岳本人求證，不過管高岳並無接聽。另外，民眾黨團主任陳智菡也未證實目前柯文哲二審的律師團隊成員。不過，由於林石猛已經接受柯文哲委任，並已替柯文哲出具上訴狀，因此確定柯文哲二審的辯護團隊會有他出戰。

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林石猛是司法官學院第23期結業，畢業於政治大學、中山大學法學研究所，過去曾任高雄地檢署檢察官、高雄地方法院法官兼庭長、高雄高等行政法院法官，並於2004年8月卸下司法官身分，轉任律師，是著名的公法律師，且於2023年獲得司法院院長頒發2002年度法官行政法類著作關務行政訴訟研究第1名獎狀。

2024年，國民黨、民眾黨立委通過國會擴權法案引發違憲爭議時，代表立法院藍白陣營出戰的4位律師中，就包含林石猛。當時，4位律師的費用共計180萬元，其中林石猛領有80萬元的律師費，也是4名律師中報酬最高的。

京華城案一審宣判以後，北檢認為，一審判決未就沈慶京行賄柯文哲1500萬元等列入量刑審酌的事實基礎，有量刑過輕之虞，對柯文哲等9人提出上訴。不過，柯文哲對於一審判決也感到不滿，也提出上訴。原先柯文哲一審的律師團隊有鄭深元、陸正義、蕭奕弘3位律師，雖確定有林石猛加入，但陳智菡也澄清，有關柯文哲律師團全更換的消息並非事實。

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