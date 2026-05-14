醫美集團爆針孔偷拍疑雲 行政院要求研議實名制可行性

近期愛爾麗、光澤等多個醫美集團爆出針孔偷拍疑雲，衛福部、內政部、法務部今（14）日在行政院會中說明相關防治作為。（記者方賓照攝）

近期愛爾麗、光澤等多個醫美集團爆出針孔偷拍疑雲，衛福部、內政部、法務部今（14）日在行政院會中說明相關防治作為，院長卓榮泰要求相關部會加強查緝不法偷拍行為、全力阻斷影像散播，並研議實名制是否能有效防範，以及數發部研議電商平台販售管理手段；另外，特殊影像設備的施工廠商如何加強管理，也請業務相關主管機關持續研議。

行政院發言人李慧芝在院會後記者會轉述，卓揆在院會中指出，內政部警政署、法務部已經成立專案偵辦，依照「刑法」、「個資法」、「醫療法」等相關法規，必須加強查緝不法偷拍的行為，全力阻斷影像的散佈，防止二次傷害，也請地方政府要全力配合執行。

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卓揆說，凡涉及隱私的各類場域，不論是消費場所或是醫療場所，比如美容診所、美容院、健身中心、旅宿場所等，絕不容許偷拍犯罪的行為，請衛福部、運動部、交通部、經濟部及各地方政府，要立即展開主動查核，嚴禁不法行為。

卓揆強調，對於任何侵犯隱私的偷拍行為絕對零容忍，各部會一定全力配合，保護個人隱私安全、遵守個資法的相關規範。在公開場域如果有正當理由及需要，要留存影像錄影錄音，應該要公開標示、主動告知。影像拍攝、使用範疇也要取得消費者的同意。

卓揆說，特殊影像設備販售有多元情境、樣態、需求，實名制能不能有效防範犯罪行為，需要進一步研議。至於現在相關法規是否有不足，電商平台販售要如何有效管治，請數發部研議。另外，特殊影像設備的施工廠商如何加強管理，也請業務相關主管機關持續研議。

卓揆指出，目前最重要是讓社會盡快了解偵辦過程，如果能確保影像沒有外流的話，可讓大家較為安心。場域的查核也能讓國人沒有恐懼之虞，法規上如果有不足之處，則研議法規上的補充，各方面強化整體回應社會期待。

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