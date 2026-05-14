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    首頁 > 政治

    徐巧芯諷沈伯洋敷面膜 周軒分析「萬安保母團」操作手法

    2026/05/14 13:19 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委徐巧芯（見圖）嘲諷參選台北市長的民進黨立委沈伯洋敷面膜，政治工作者周軒分析，國民黨現在攻擊沈伯洋的手法就是這樣，派出「萬安保母團」整天挑一些無關的點放大再放大。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯（見圖）嘲諷參選台北市長的民進黨立委沈伯洋敷面膜，政治工作者周軒分析，國民黨現在攻擊沈伯洋的手法就是這樣，派出「萬安保母團」整天挑一些無關的點放大再放大。（資料照）

    民進黨昨日（13日）正式徵召立委沈伯洋參選台北市長，國民黨立委徐巧芯對此譏笑沈的「參選起手式」是髮型、老鼠、敷面膜，今日沈伯洋回應，因為看板要掛在外面，儀容一定要整理一下。政治工作者周軒分析，國民黨現在攻擊沈伯洋的手法就是這樣，派出「萬安保母團」整天挑一些無關的點放大再放大。

    針對徐巧芯的發言，沈伯洋今受訪時回應，看板是要掛在外面的，所以不管是皮膚、髮型，一定要整理一下，因為他認為市容、城的美學也是滿重要的，大家都應該一起來增進城市的美感。

    周軒指出，像是王鴻薇、張斯綱、徐巧芯這種「萬安保母團」，整天挑一些沈伯洋發言中跟市政無關的點，接著放大再放大，目的就是要佔版面讓沈伯洋談市政的言論出不去，再來就是可以掩蓋蔣萬安的市政表現乏善可陳，無法接受沈伯洋挑戰的事實。

    此外，周軒也點出，有個國民黨最不想承認的事實，就是「蔣萬安實在太無聊了」，逼得這些國民黨要選舉的只能靠沈伯洋刷聲量。周軒也諷刺地說：「徐巧芯說沈伯洋是『藍營的母雞』，原來是這個意思。」

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