兒童交通死傷4年增34％！王婉諭：應訂2030零死亡目標

時代力量黨主席王婉諭等人14日在立法院外舉辦「四年664億道安預算，兒童交通傷亡卻增加34%」記者會。（記者叢昌瑾攝）

全國兒童安全日前夕，時代力量及台灣基進等政黨今（14日）召開記者會指出，全國兒童交通死傷人數四年成長34%，中央投入新台幣664億元人本交通預算未見成效，要求相關部會應將「騎自行車的孩子」納入預算、依兒童死傷率督導地方，並訂定「2030兒童交通零死亡、傷亡減半」目標。

時代力量黨主席王婉諭指出，政府推動人本交通，但兒童自行車事故從四年前的726人翻倍成長至去年的1620人，全國22縣市中有21個縣市兒童交通死傷率上升，前五名為屏東、花蓮、嘉義、台東、宜蘭；六都以台南、台中、桃園風險最高，台南兒童事故風險更是台北的4倍。

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王婉諭呼籲，664億元人本交通預算須納入「騎自行車的孩子」，中央應依「兒童死傷率」督導地方，要求高風險縣市提出更積極改善計畫；此外，行政院應提出明確減量目標，2030年除了行人零死亡，更要做到「兒童交通零死亡、傷亡人數減半」。

台灣基進台南市議員參選人吳依潔表示，台南是六都中兒童交通風險最高的城市，永康區四年累積822件傷亡，其自行車事故增加88%。且台南多數自行車道僅為路邊標線，缺乏實體分隔，事故頻傳主因為道路設計、而非孩童。

台北市方面，小民參政歐巴桑聯盟參選人李惠暄則指出，中山、大同是大台北兒童交通風險最高的行政區，中山區兒童行人傷亡在3年內成長達三倍，質疑蔣萬安市府標線改造缺乏溝通，讓用路人對設計「霧颯颯」，事情做半套將難保交通安全。

「有一個趨勢連台北都擋不住，就是兒童自行車事故的增加！」台灣基進台北市松山信義區市議員參選人鄧樂強提醒，現有自行車路網多在河濱、公園或主幹道，給成人通勤休閒使用，但孩子真正會騎車經過的學校周邊、住宅巷弄等處，卻只能與汽機車混流、穿越違停車陣，甚至被迫騎上人行道。

至於新北市現狀，小民參政歐巴桑聯盟新北市三重蘆洲區市議員參選人陳宛毓談到，三重區每十名受傷兒童中有近八名為機車乘客，且事故多發生在住家附近的雙線道巷弄，顯示預算過度集中主幹道工程。

台灣綠黨新北市新莊區市議員參選人甘崇緯建議，政府應全面推動「巷弄交通寧靜區」與「最後一哩路通學巷」計畫，劃設減速標線並排除轉角違停死角，同時在補習班與校園周邊規劃安全的家長接送區。

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