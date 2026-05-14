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    首頁 > 政治

    台公務員赴中遭盤查是抹黑？ 陸委會回嗆國台辦：管好國安單位

    2026/05/14 13:01 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會表示，公務員回報在中國遭受盤查的事證明確，國台辦與其狡辯抵賴、否認事實，不如好好約束自己的國安單位，停止盤查騷擾台灣旅客。（資料照）

    陸委會表示，公務員回報在中國遭受盤查的事證明確，國台辦與其狡辯抵賴、否認事實，不如好好約束自己的國安單位，停止盤查騷擾台灣旅客。（資料照）

    陸委會日前公布，台灣2名公務員赴中旅遊，深夜在下榻飯店遭中共國安人員無預警「開房門」闖入盤查。中國國台辦昨日聲稱是「造謠抹黑大陸」。陸委會反批，與其狡辯抵賴，不如好好約束國安單位。

    陸委會上週揭露，今年4月接獲2名公務人員赴中旅遊，分別是移民署、關務署科員，他們在中國期間，深夜遭中共國安人員進入下榻旅館房間內盤查，對方詢問家庭成員、學經歷、赴中目的、任職單位工作內容，檢查手機通訊聯絡人、微信通聯記錄等，時間大約2至4個小時，2人返台後都有通報。

    國台辦發言人張晗聲稱，只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來中國不必有任何顧慮，完全可以高高興興來，平平安安回。民進黨當局惡意炒作、造謠抹黑，目的是阻撓破壞兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗。

    對此，陸委會表示，公務員回報在中國遭受盤查的事證明確。國台辦與其狡辯抵賴、否認事實，不如好好約束自己的國安單位，停止盤查騷擾台灣旅客。

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