蔡英文開箱競辦為她加油 蘇巧慧：進步的新北要新觀念、新技術

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（麥克風前）說，蔡英文前總統看到競選辦公室覺得非常新穎，也能表彰這次的理想跟態度，大家看了都覺得，進步的新北就是要這樣新的觀念、新的技術。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧承租新北市長侯友宜2022年市長連任勝選的「超級F1」作為競選辦公室，日前邀請前總統蔡英文「開箱」，今在網路社群推出1分鐘短影音讓大家搶「鮮」看；蘇巧慧今受訪說，在開幕前，邀請蔡英文搶先開箱，她當天看到覺得非常新穎，蘇說，進步的新北就是要這樣新的觀念與技術，未來也盼有更多好的理念、方向跟大家分享，邀請大家來看看。

蘇巧慧今出席鶯歌公八公園地下停車場工程開工動土典禮前接受媒體聯訪，她說「我們現在的競選辦公室、未來的總部其實也已經漸漸有了雛形，那蔡英文（前）總統因為對新北很有感情，所以她也一直很希望能來我的總部，為我們加油打氣，所以在正式開幕之前，我們請她來搶先開箱。」

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她表示，蔡前總統看到我們這邊有很炫的打卡牆、水獺媽媽樂園，還有入口意象的燈箱等等，她都覺得非常新穎，也能表彰這次的理想跟態度，大家看了都覺得說，進步的新北就是要這樣新的觀念、新的技術，「所以未來，我們也會期待有更多好的理念、好的方向跟大家分享，歡迎大家都來看看」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（持麥克風）日前邀請前總統蔡英文（雙手比讚）「開箱」她的競選辦公室。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

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