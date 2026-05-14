徐巧芯譏「最強候選人」沈伯洋 敷再多面膜臉上仍寫抗中保台

國民黨立委徐巧芯酸諷沈是「綠營20年最強候選人」，質疑沈過去多次將基層里長抹紅為「中共代理人」，如今要選市長才改口稱「抗中保台是標籤」，狠酸沈敷再多面膜臉上仍寫著抗中保台。（資料照）

民進黨昨天正式徵召立委沈伯洋參選台北市長，藍綠對決戰局成形。對此，國民黨立委徐巧芯酸諷沈是「綠營20年最強候選人」，質疑沈過去多次將基層里長抹紅為「中共代理人」，如今要選市長才改口稱「抗中保台是標籤」，狠酸沈敷再多面膜臉上仍寫著抗中保台，徐更點名，去年台北市41位里長遭《反滲透法》調查後均未判刑，證明沈的論點是政治追殺，要求沈應先向全里長道歉。

徐巧芯指出，樂見民進黨終於派出「20年來最強台北市長候選人」，姑且不論沈伯洋口中的「城市生態系」究竟是什麼？總統賴清德稱沈具備「三度空間治理能力」，沈又自稱「四度空間城市論」，令人好奇兩人是否真的清楚彼此在談什麼。她接著點名，被稱為民進黨不分區「撲馬一世」、黑熊學院共同創辦人、台灣民主實驗室理事長的沈伯洋，何時要向台北市里長道歉？

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徐巧芯表示，沈伯洋多次指控里長是中共代理人，如今說自己要勤跑基層，應該先跟那些被抹紅的人道歉。尤其，2024年選舉期間，台北市有41位里長被以《反滲透法》等罪調查，只因為他們去中國旅遊，而目前台北市沒有任何里長因此被判刑，基本證明了沈伯洋的說法就是選舉期間的政治干擾與追殺。

徐巧芯更舉例，2023年8月8日，媒體刊載，沈伯洋曾說「中共與里長等代理人聯繫，再與里民、居民產生連結，慢慢從裡面找統戰樣本」；2024年6月4日，沈說「中共的做法是溫水煮青蛙，不是直接透過統戰團影響里民，而是統戰旅遊團綁住里長之後，再利用里長散播不實資訊或陰謀論、做選舉操作等，當然里民最後還是會被影響，只是時間問題而已」等。

「抗中保台什麼時候變成是別人貼標籤？」徐巧芯表示，被提名參選後，沈伯洋改口了，裝成另一個人說「抗中保台是標籤，也是不對的論述。這場選舉不是抗中保台對決和平統一。」這些都是綠營「20年來最強台北市長候選人」沈伯洋曾經說過的，難道現在要否認？搞抗中保台十幾年，都是別人對沈伯洋貼標籤？面膜底下的那一面到底是什麼，才是台北市民要知道的。＃

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