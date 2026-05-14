川普尚未簽第二批軍售 盧秀燕：立院已展現自我防衛決心

台中市長盧秀燕表示，要注意川普未簽第二批軍購的問題。（記者蘇金鳳攝）

川習會正在進行，對台灣有何影響？台中市長盧秀燕今天在市議會備詢表示，感謝立法院通過軍購費用，約台幣7800至8000億元，但要注意的是，美國總統川普只先通過第一批的110億美元，但第二批140億美元尚未批，擔心川習會後會有變化，但立法院已通過，向全世界展示包括美國及中國展現台灣自我防衛決心。

盧秀燕表示，川習會關係到台灣每一個人，關係到台灣安全，是重大的國安事件，政府不應束手無策，要有積極作為，提出具體建議，政府要召開國安會議，並且召開記者會，向國人說明政府的因應。

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盧秀燕並表示，川習會對軍購影響很大，大家要注意，國防部要對美國政府採購二批軍購，第一批是110億美元，第二批是140億美元，共250億美元，大概是新台幣7800億至8千億。

她表示，但是川普只簽第一批，第二批還未簽，川習會之後會不會有變化？但是立法院展現誠意，共7800億都通過了，全世界不輕忽台灣自我防衛的決心，包括中國及美國都不要輕忽台灣展現自我防衛的決心。

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