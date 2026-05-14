留住基隆青年就業 童子瑋提政見：就業獎勵金最高7.2萬

基隆市長參選人童子瑋出席民主進步黨青年部舉辦的「熬民主」系列講座，提出青年就業政策。（圖由童子瑋辦公室提供）

基隆市長參選人童子瑋昨晚出席民主進步黨青年部舉辦的「熬民主」系列講座，他強調，他已提出青年就業政見，未來會結合中央政策等額加碼，初次尋職津貼最高可領3.6萬元、穩定就業獎勵金最高7.2萬元，目的就是留住基隆青年。

童子瑋表示，基隆面對青壯年人口外流、產業機會不足與通勤負擔沉重的挑戰，因此他提出「青年就業G.O.O.D計畫」，打造和平島職訓基地、推動尚智國小轉型為基隆勞工大學、等額加碼中央尋職津貼最高3.6萬元、穩定就業獎勵金7.2萬元。

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童子瑋強調，他會從技能成長、在職進化、就業銜接、穩定保障4大面向，補上畢業到就業之間的斷軌，讓青年想學有地方學、想找工作有具體方向，進入職場後也能慢慢站穩腳步，他會致力留住基隆的青年，因為他深信：「唯有年輕人回來基隆，基隆才有希望。」

童子瑋補充，基隆要重新運轉前進，關鍵就在能不能把年輕人留下來。他說，這次提出一項又一項政見，目的只有一個，就是讓青年願意回到基隆、留在基隆、生活在基隆、成家在基隆，他深信，當年輕人願意回來基隆，基隆才有希望，也才能讓這個港都城市走出新的未來。

進步黨青年部舉辦的「熬民主」系列講座，提出青年就業政策。（圖由童子瑋辦公室提供）

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