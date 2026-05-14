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    首頁 > 政治

    宜蘭三星鄉代會主席陳世玉破除耳語 表態不違紀參選公職、全力輔選林國漳

    2026/05/14 12:43 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭三星鄉代會主席陳世玉破除地方耳語，表態不違紀參選公職，將全力輔選林國漳。（圖取自陳世玉臉書）

    宜蘭三星鄉代會主席陳世玉破除地方耳語，表態不違紀參選公職，將全力輔選林國漳。（圖取自陳世玉臉書）

    民進黨宜蘭縣三星鄉長初選由前鄉長黃錫鏞勝出，但地方一直傳出初選受挫的三星鄉代會主席陳世玉有意脫黨參選。對此，陳世玉今天（14日）表態，為了民進黨的團結，將加入縣長參選人林國漳輔選團隊，不會投入2026年公職選舉。

    陳世玉說，她從基層打拚，一生懸念是想要改變三星，所以才選擇投入鄉長選舉，雖然初選結果不如意，但是遵守民主機制最從政者應有的素養，協調式初選結果已產生，他會尊重制度、尊重民意，同時也感謝一路以來支持她的鄉親與團隊夥伴，未來仍會持續為地方服務，為三星與宜蘭的發展努力。

    陳世玉透露，日前已接受宜蘭縣長參選人林國漳競選團隊邀請，未來將投入縣長選戰輔選工作，希望整合地方力量，共同為宜蘭打拚，現階段最重要的不是個人位置，而是如何讓宜蘭持續向前，讓改革與建設延續下去。

    林國漳競選團隊總幹事、宜蘭縣議員陳文昌說，陳世玉一生在基層為黨打拼，初選挫折雖然傷感，但仍要以大局為重，同為三星子弟，邀請她一同投入縣長輔選團隊，為台灣、宜蘭的民主共同努力。

    民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，陳世玉長期深耕三星基層，是黨內傑出從政同志，在地方服務、公共事務推動都備受肯定，我們都熱愛宜蘭這塊土地，唯有團結才能找回宜蘭昔日的繁榮，感謝陳主席主動回應大家的疑慮，展現成熟民主風度與高度，令人肯定與敬佩。

    立委陳俊宇說，民進黨一路走來始終重視團結與制度，未來在所有同志共同努力下，能持續整合地方力量，一起為宜蘭的發展繼續打拚。

    宜蘭三星鄉代會主席陳世玉（左2），受邀加入縣長參選人林國漳（左3）競選團隊。（圖取自陳世玉臉書）

    宜蘭三星鄉代會主席陳世玉（左2），受邀加入縣長參選人林國漳（左3）競選團隊。（圖取自陳世玉臉書）

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