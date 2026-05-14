會晤美智庫「國家亞洲研究局」 林佳龍：盼藉產業合作與各國建立緊密關係

外交部長林佳龍12日於外交部會晤美國智庫「國家亞洲研究局」（NBR）會長麥威爾（Michael Wills）及訪團學者專家。（圖擷取自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍12日於外交部會晤美國智庫「國家亞洲研究局」（NBR）會長麥威爾（Michael Wills）及訪團學者專家。林佳龍表示，隨著新興科技快速發展，國家安全與經濟安全的關係日益緊密，正深刻牽動當前國際局勢與外交戰略。

林佳龍指出，人類進入AI人工智慧時代後，凡涉及資訊、數據與算力的新興科技，皆與國家安全息息相關，也促使各國與產業界加速推動供應鏈重組，建構可信賴的「非紅供應鏈」。他強調，台灣憑藉半導體、AI伺服器、資通訊產業及系統整合的優勢，正成為民主國家不可或缺的重要夥伴。

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林佳龍進一步表示，AI與無人機科技的發展已深刻改變現代戰爭型態，大國之間也正圍繞AI科技展開新一波戰略競逐，台灣位處印太第一島鏈及AI科技產業關鍵位置，使台海和平穩定成為各國的共同利益。

林佳龍指出，新興科技亦正帶動外交政策轉型。正如美國重視「商業外交」，台灣在「總合外交」政策下積極推動「經濟外交」與「榮邦計畫」，透過產業合作與公私協力，與各國建立更緊密的夥伴關係。

林佳龍表示，今年初台灣已與美國簽署「台美對等貿易協定」、「台美投資合作備忘錄」、「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」；除深化台美合作外，台灣也將持續拓展與中東歐國家、日本及其他理念相近夥伴的合作，善用在地技術、人才與資本推動全球戰略性投資，建立更具韌性的供應鏈，讓經濟實力成為台灣拓展外交空間的重要助力。

外交部長林佳龍12日於外交部會晤美國智庫「國家亞洲研究局」（NBR）會長麥威爾（Michael Wills）及訪團學者專家。（圖擷取自林佳龍臉書）

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