國防特別條例遭刪4700億元 卓榮泰提3方式解套

行政院長卓榮泰在院會中表示，國防部針對未納案項，就是否以「再提特別條例」、「追加預算」及「擴大年度預算規模」三種方式，在符合憲法及預算法下，儘速因應。（記者方賓照攝）

國防部今（14）日在行政院會報告「國防特別預算未通過案項及其影響」，行政院長卓榮泰在院會中表示，國防部針對未納案項，就是否以「再提特別條例」、「追加預算」及「擴大年度預算規模」三種方式，在符合憲法及預算法下，儘速因應。

卓揆指出，為強化整體防衛韌性的國防特別條例預算，原編列8年1.25兆，卻遭立法院大幅刪減，僅編列上限7800億元的對美籌購軍購，完全排除商購及委製案，嚴重損及國防建軍完整性及五年兵力整建施政規劃排序，勢必將造成國防戰力缺口、影響國內相關產業自主發展，更將因此錯失與國際安全供應鏈接軌的寶貴時機。

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卓揆表示，這次遭到刪除部分，有四大影響，首先，在「指管決策」方面，刪除「AI輔助情報決策模組」、「部隊覺知套件（TAK）」及「台灣戰術網路（TTN）」，將延遲國軍建置聯戰及作戰區的情報快速分析能力，並嚴重影響部隊數位化指管轉型及共同圖像的建立。

第二，在「全域偵知」方面，刪除「銳鳶二型海搜戰術型無人機」、「垂直起降型無人機」及「濱海監偵型無人機」，將延遲地面守備及打擊部隊判明敵主力動態，壓縮部隊應處時間。

第三，在「高效打擊」方面，刪除「強弓中層反彈道飛彈」、「可攜式無人機反制系統」、「濱海攻擊等4類型無人機」及「小型自殺無人艇」，將嚴重壓縮反飛彈攔截範圍，也會讓地面部隊面臨共軍大量攻擊無人機擊殺風險，也使作戰區無人機大隊等部隊缺乏裝備，無法發揮戰力。

第四，在「防衛韌性」方面，刪除「軍備產能新（擴）建產線」、「通用彈藥」及「機動阻絕器材」，將影響國軍各類彈藥存量整備，且無法滿足平日戰備及訓練需求。台美共同研發及採購合作的裝備系統亦遭到刪除，恐將延宕與國際的合作，不利展現自我防衛決心。

卓揆強調，尤其是刪除無人機系統，將會無法推動無人載具產業鏈發展，會喪失非紅供應鏈的打造時效，嚴重削弱不對稱戰力及防衛韌性，也影響產、學、研對於國內無人機基礎建設及人才培育的投入，阻礙國內自主產能的建立及產業整體發展。

卓揆再次強調，這次的軍購特別條例，有三塊拼圖，「台灣之盾」、「AI擊殺鏈」、「國防自主」缺一不可。因此，請國防部針對未納案項，就是否以「再提特別條例」、「追加預算」及「擴大年度預算規模」三種方式，在符合憲法及預算法下，儘速因應。

卓揆指出，特別是5月31日海馬士火箭系統付款期限將至，希望立法院朝野政黨，可以儘速通過特別預算，立即付委審查，以期使國軍官兵擁有更完整的戰力，以確保國家安全、守護國民生命財產為第一目標。行政院與國防部也會全力配合立法院的程序，希望國會不要延誤重大時機，喪失已經談好的軍購項目。

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