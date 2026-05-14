游淑貞「普發」花蓮縣國中生包中御守 老師痛批：違反行政中立

吉安鄉長游淑貞發國中會考祝福御守給花蓮全體國中學生，被質疑違反行政中立。（吉安鄉公所提供）

本週末將舉辦國中教育會考，考試前夕花蓮26所國中都收到一份「包中狀元」御守祝福禮，上頭印有「鄉長阿姨游淑貞」祝福，由於游淑貞是國民黨徵召參選花蓮縣長，有花蓮市的老師上網發文抨擊已經違反行政中立，竟還要各校老師幫忙發！

對此吉安鄉長游淑貞今天強調，這是衷心祝福孩子面對人生第一次大考試的鼓勵，希望各界不要把這種正向鼓勵予以「政治化」，不要把教育跟政治混為一談，國中生只有10幾歲，且這個御守並非強制性發送，「孩子喜歡再取，不喜歡可不要」。

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「鄉長發的，不要可以退回來！」這名花蓮市的國中老師在網上貼文，會考前捧著一大包鄉長阿姨會考御守，在班上幫忙發送，學生則交頭接耳討論起來，同學A說「游淑貞誰啊？｣同學B說「就傅崐萁的接班人啊！」學生不想拿就一個一個還回來！

「淑貞啊，放過花蓮，放過學校跟學生吧，這幾乎是違反行政中立了吧？不要害到學校跟老師啊！」這位老師說，在花蓮市的學校收到吉安鄉長發的御守整個錯愕！

貼文也引來許多老師留言吐苦水「發吉安就算了，連秀林鄉也在發」、「身為學校老師，很不喜歡游淑貞這樣，去年開始瘋狂蹭各種大小比賽考試、活動」。老師認為，想成為父母官就應把錢、心思和時間放在更有意義的事情。

也有吉安鄉的家長質疑，倘若這些御守只有發給吉安鄉還說得過去，普發給花蓮縣所有參加國中會考的考生就怪了，「這不是政治進校園，什麼才是」！上面刻意完全不提吉安鄉公所、吉安鄉長，也沒有「廣告」字樣，認為是在刻意規避預算法62之1條，遊走法律邊緣，且這些御守已經連續發3年，可見游淑貞早就在布局選舉，就連南區鄉鎮的活動都有吉安鄉長游淑貞送的摸彩品。

今年的國中教育會考將在後天起舉辦，花蓮考區共2417人報名，吉安鄉公所則在考前半個月，把花蓮縣北從秀林、南到富里鄉的26所國中校長或主任，通通叫去吉安鄉公所「發放御守」，共準備2500份御守，現場還拍了宣傳大合照強調「鄉長阿姨」的祝福心意。

針對被質疑「發送經費哪裡來」，游淑貞強調，她上任吉安鄉長後持續有企業、善心團體挹注，在獎勵的部分都是專款專用，御守製作沒有多少錢，主要是心意。

花蓮市區學校收到吉安「鄉長阿姨游淑貞」送的御守，還要老師幫忙發，一整個錯愕，批違反行政中立。（jiaping0219提供）

吉安鄉公所致贈全縣公私立國中畢業生祈福御守，還特地把北從秀林、南到富里的校長、主任全部叫來領。（吉安鄉公所提供）

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