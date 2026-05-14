指蘇巧慧偷改敬老卡政見跟進 李四川競辦：歡迎抄請註明版權

李四川競選辦公室稱民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪「偷偷改口」，要讓敬老卡「嘛會當買物仔」。（圖由李四川競選辦公室提供）

首次上稿11:56

更新時間12:15（新增蘇巧慧回應）

國民黨新北市長參選人李四川昨天（13日）提出敬老卡升級、300點悠遊卡化政策，引起討論。李四川競選辦公室今天指出，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪時偷偷改口，要讓敬老卡「嘛會當買物仔」（可以買東西），直接打臉自己過去的政見文宣，「歡迎蘇巧慧抄李四川政見，但不要偷偷抄，請註明版權」。

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李四川競選辦公室表示，李四川提出敬老卡其中300點悠遊卡化，可用於就醫回診、藥品保健品、長者必需品等費用，引發基層民眾好評，但蘇巧慧過去的官方臉書文宣中，只有一味加碼敬老卡點數，無法解決使用限制多、點數剩餘的根本問題，更未提過敬老卡可用於相關費用，「李蘇政策對比，就是300點比0點」。

李四川競選辦公室說，蘇巧慧今日受訪時偷偷改口，加入一句要讓敬老卡「嘛會當買物仔」（可以買東西），想要偷偷跟進李四川的政見，代表蘇巧慧自知原有政策的不足；但很遺憾，蘇巧慧雖然偷偷改口，對於點數具體如何擴大使用，至今仍然含糊其辭。

李四川競選辦公室呼籲蘇巧慧說清楚，「你是否要跟進李四川政見？還是你仍認為0點大於300點？」請蘇巧慧勇於承認、誠實面對市民，不要說了1次謊，卻要用100次謊來圓。

蘇巧慧：率先提六大福利政見 就包含敬老卡升級

蘇巧慧今出席鶯歌公八公園地下停車場工程開工動土典禮前接受媒體聯訪指出，其實她在今年過年2月時，就率先提出六大福利政見，其中就包含了敬老卡升級，不但1個月提升到1000點，而且讓效期可以變成是一整年一起來算；而且當時也已經說，未來的敬老卡，可以坐公車，也可以買東西，『會當坐公車，會當買物仔』的敬老卡，又能擴大點數，又能讓效期加長，相信長輩都很歡喜。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪說，可以坐公車，買物仔的敬老卡，又能擴大點數，又能讓效期加長，相信長輩都很歡喜。（記者黃政嘉攝）

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