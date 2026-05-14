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    首頁 > 政治

    川習會拿台灣軍售當談判籌碼？ 牛煦庭盼美六項保證不變

    2026/05/14 11:51 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委牛煦庭表示，希望美對台「六項保證」不要改變，讓軍購案能順利處理，若六項保證受到挑戰，甚至軍購金額成為談判內容，對台灣國安都將造成極大衝擊。（記者塗建榮攝）

    國民黨立委牛煦庭表示，希望美對台「六項保證」不要改變，讓軍購案能順利處理，若六項保證受到挑戰，甚至軍購金額成為談判內容，對台灣國安都將造成極大衝擊。（記者塗建榮攝）

    美國總統川普與中共領導人習近平今（14日）上午在北京人民大會堂會面，雙方將就伊朗戰爭、經貿及美國對台灣軍售等議題進行會談，外界憂心美對台軍售立場生變。對此，國民黨立委牛煦庭表示，希望美對台「六項保證」不要改變，讓軍購案能順利處理，若六項保證受到挑戰，甚至軍購金額成為談判內容，對台灣國安都將造成極大衝擊，他呼籲執政黨做好不同狀況下的沙盤推演，不要一再判斷失準，進而造成國內動盪。

    牛煦庭今天在立法院受訪指出，不論是外媒揭露或相關分析跡象都顯示，第二波141億美元發價書可能成為川習會談判內容，既然雙方透過交誼與互訪彼此釋出善意，他希望美國對台灣「六項保證」不要有所改變，讓軍購案得以順利處理，若「六項保證」受到挑戰，甚至軍購金額成為談判內容，對中華民國國家安全都會造成非常大的衝擊，因此呼籲執政黨做好各種情境的沙盤推演，不要一而再、再而三地判斷失準，造成國內動盪。

    針對外媒報導國安高層指稱「北京正試圖利用台灣立法院削減國防預算作為談判籌碼」一事，牛煦庭回應，此類陰謀論早在國防特別條例審查期間就層出不窮，包括「軍購從頭到尾不會過」、「要拖過川習會才會通過」，甚至「最保守的3000多億元版本會過關、黨內意見會被鎮壓」等說法，但究竟哪一項預言或劇本是真的？

    牛煦庭說，立法院的職責是合理審查條例與未來預算，在野黨立場一直都很清楚，軍購案行之有年，只要程序透明、溝通順暢，在野黨並不會反對，在野黨從頭到尾反對的，是執政黨藉機夾帶其他項目，這與北京施壓毫無關係，如果北京施壓真的有效，那為何最後仍通過7800億元版本？這恐怕是執政黨面子掛不住，因此刻意操作相關議題。

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