高金素梅涉貪恐難逃起訴？ 黃帝穎揭關鍵：助理無法單獨構成貪污

立委高金素梅。（資料照）

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領補助款，台北地檢署昨（13日）第3度傳喚高金素梅到案說明，歷經約3小時訊問後獲請回，並於晚間近9時許離開北檢。對此，律師黃帝穎表示，高金素梅在北檢第3波約談複訊後，對庭外媒體説「人生難免會遇到非常大的困境」，對比前次約談後喊不會屈服賴清德等政治口水轉移焦點，第3次約談鞏固的證據，已讓高金素梅體認「人生困境」。

黃帝穎指出，回顧先前高金素梅面對司法調查，多以「不會屈服於賴清德」等政治口水轉移焦點，試圖將司法案件導向政治打壓，然而在第3次約談結束步出北檢後，高金素梅態度出現明顯轉變，神色凝重地對媒體坦言「人生難免會遇到非常大的困境」。據悉，檢方透過密集約談已掌握關鍵證詞與證據，使高金素梅不得不正視即將到來的法律制裁。

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高金素梅的助理張俊傑在偵查中的羈押期限，依據刑事訴訟法規定，應在6月10日前，實務上通常會在羈押期滿前偵結起訴。

法院先前的裁定理由詳列，張俊傑涉犯貪污治罪條例之「公務員詐取財物罪」、刑法「使公務員登載不實、行使業務登載不實文書」、刑法「加重詐欺罪」、商業會計法「填製不實會計憑證」、洗錢防制法「洗錢」等罪，犯罪嫌疑重大。

黃帝穎指出，法律上，助理無法單獨構成貪污，必須與立委共犯，立委的助理不具有公職人員身分，刑法上助理要犯貪污罪必須與立委共犯才會成立。

由於主嫌是現任立委在立院會期中有法律保護傘，因此檢方聲押助理共犯應是退而求其次的避免勾串方法。從法院二度審理卷證後裁定羈押張姓助理的理由來看，直殺高金素梅與助理共犯「貪污治罪條例詐取財物罪」罪嫌重大。

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