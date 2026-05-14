沈伯洋戰台北市長 郭凡率先掛合體看板助攻

郭凡今掛上與沈伯洋合體看板。（圖由郭凡提供）

民進黨昨（13）日正式提名立委沈伯洋出征台北市長，民進黨籍松山信義區市議員參選人郭凡今就掛上與沈伯洋合體看板。沈伯洋說，因為不見得市民都認識他，感謝參選人透過這樣的方式，讓他能更有機會闡述城市願景。

郭凡先前在松山饒河夜市、慈祐宮口的看板掛著與副總統蕭美琴合體看板，今上午則改掛上與沈伯洋合照看板，他提及饒河夜市與慈祐宮是他與沈伯洋從小到大很重要的生活圈，象徵兩人都是土生土長在地的台北囝仔。此外，該處看板也在去年大罷免時，扮演重要角色。

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郭凡表示，如今母雞已經出現，對小雞、尤其是他這樣的新人無疑是吃了一顆定心丸，也象徵選戰要開打，他也會持續加溫。他強調，唯有具備國際視野、理解全球局勢，同時深刻認識台灣處境的人，才能真正帶領台北走向下一個世代，會與沈伯洋並肩同行，一起讓台北成為一座被世界看見、被世界喜愛的城市，讓台灣站穩世界，勇敢向前。

沈伯洋說，北市地方議員都有陸續私訊他要掛看板，今天是郭凡已經先準備好，而陸續也有馬郁雯、張銘祐等新人與他討論，他也對此很感謝，因為即便過去一段時間他對政策有所論述，但並不是所有市民都認識他，透過掛看板的方式，讓大家更知道沈伯洋這個人，他也才有機會闡述城市願景，也更能向搜集意見。

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