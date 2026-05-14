為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中央投入442億發展無人機 盧秀燕籲雨露均霑說明如何分配

    2026/05/14 10:53 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市長盧秀燕呼籲行政院的無人機資源要雨露均霑，不要只偏某一地區。（記者蘇金鳳攝）

    台中市長盧秀燕呼籲行政院的無人機資源要雨露均霑，不要只偏某一地區。（記者蘇金鳳攝）

    國際積極發展無人機產業，中央有意投入442億元要設「無人機民主供應鏈亞太中心」且設在嘉義，台中市長盧秀燕今天市議會表示，無人機的四大產業都在台中市，設備移走等需要多年，會影響到無人機產業發展，呼籲中央雨露均霑，無人機產業才不會受影響，也希望中央能說明442億元如何分配。

    行政院長卓榮泰日前宣布2025年至2030年要投入442億發展無人機產業，要打造台灣成為「無人機民主供應鏈的亞太中心」，而亞太中心設在嘉義，今天市議會引發國民黨質疑。

    市長盧秀燕表示，台中市是無人機產業很好的地區，無人機有四大產業，分別是光學、精密機械、航太及晶片當基礎，而台中市就是這四大產業。

    盧秀燕表示，中央要扶植無人機產業，請雨露均霑，不要偏在某一區域，因為無人機需求滿迫切，產業搬來搬去，從中部搬到南部，光是興建廠房招募人才就會耽誤，但台中市在無人機四大產業就很成熟，有台積電、美光、大立光、友達、漢翔等，就可立即投入，能量是現成的，不用花幾年在基地重新開始，會延宕無人機的發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播