中央投入442億發展無人機 盧秀燕籲雨露均霑說明如何分配

台中市長盧秀燕呼籲行政院的無人機資源要雨露均霑，不要只偏某一地區。（記者蘇金鳳攝）

國際積極發展無人機產業，中央有意投入442億元要設「無人機民主供應鏈亞太中心」且設在嘉義，台中市長盧秀燕今天市議會表示，無人機的四大產業都在台中市，設備移走等需要多年，會影響到無人機產業發展，呼籲中央雨露均霑，無人機產業才不會受影響，也希望中央能說明442億元如何分配。

行政院長卓榮泰日前宣布2025年至2030年要投入442億發展無人機產業，要打造台灣成為「無人機民主供應鏈的亞太中心」，而亞太中心設在嘉義，今天市議會引發國民黨質疑。

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市長盧秀燕表示，台中市是無人機產業很好的地區，無人機有四大產業，分別是光學、精密機械、航太及晶片當基礎，而台中市就是這四大產業。

盧秀燕表示，中央要扶植無人機產業，請雨露均霑，不要偏在某一區域，因為無人機需求滿迫切，產業搬來搬去，從中部搬到南部，光是興建廠房招募人才就會耽誤，但台中市在無人機四大產業就很成熟，有台積電、美光、大立光、友達、漢翔等，就可立即投入，能量是現成的，不用花幾年在基地重新開始，會延宕無人機的發展。

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